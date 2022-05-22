حفل محمد حماقي في جدة «كامل العدد» بعد ساعات من فتح باب الحجز

بعد ساعات من فتح باب الحجز الإلكتروني لحفل الفنان محمد حماقي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، نفدت التذاكر بالكامل ورفع الحفل لافتة «كامل العدد»، وهو الحفل المقام يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 10 مساءً ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي على مسرح «ليالينا»، ضمن حفلات موسم جدة.

وجاءت أسعار تذاكر حفل الفنان محمد حماقي في 5 فئات، تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 1650 ريالًا سعوديًا، وفقا للموقع الرسمي للحجز، وجاءت الأسعار كالتالي:

- الفئة الأولى: 300 ريال سعودي، وهو ما يوازي 1500 جنيه مصري.

- الفئة الثانية: 450 ريالًا سعوديًا، وهو ما يوازي 2200 جنيه مصري.

- الفئة الثالثة: 700 ريال سعودي، وهو ما يوازي 3400 جنيه مصري.

- «VIP»: تبلغ 1450 ريالًا سعوديًا، وهو ما يوازي 7 آلاف جنيه مصري.

- «VVIP»: تبلغ 1650 ريالًا سعوديًا، وهو ما يوازي 8 آلاف جنيه مصري.

محمد حماقي على موعد من الجمهور الكويتي.. 27 مايو

ولا يعتبر حفل المملكة العربية السعودية، هو الحفل الوحيد الذي يستعد الفنان محمد حماقي لتقديمه خارج مصر، حيث يحي حفلا غنائيا يوم الجمعة 27 مايو الجاري في الكويت، وهو الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم 13 مايو الماضي وتمّ تأجيله بسبب حالة الحداد على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

ويقدم «حماقي» خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، وعددًا من الأعمال الجديدة التي طرحها خلال الفترة الماضية كان من بينها أغنية «جمالها استثنائي» والتي حققت نجاح كبير وقت طرحها في شهر رمضان، التي كانت ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الاستثمار العقاري، وحققت الأغنية مشاهدات مرتفعة على منصات الأغاني الإلكترونية و«يوتيوب»، التي وصلت لـ9 ملايين مشاهدة في أقل من شهر.