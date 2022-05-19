محمد حماقي يشدو فى موسم جدة السعودي 25 مايو

أعلن الفنان محمد حماقي، إحياءه لحفل غنائي كبير، في الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري، فى مدينة جدة السعودية، ضمن حفلات موسم جدة الغنائي، الذي يقام طيلة الشهر على مسرح ليالينا.

محمد حماقي على مسرح ليالينا في السعودية

يعد هذا الحفل، الأول لمحمد حماقي فى السعودية عقب عيد الفطر المبارك، إذ سبق أن قدم حفلا فى السعودية رفقة الفنان عمرو دياب، قبل شهر رمضان الكريم.

محمد حماقي أحيا حفل زفاف رفقة راغب علامة

من المقرر أن يشدو محمد حماقي فى الحفل بنخبة كبيرة من أغنياته القديمة التي طرحها عبر مسيرته الفنية، من بينها أغنيات ألبومه الغنائي الأخير يا فاتني، الذي طرحه العام الماضي، وتضمن أكثر من 10 أغنيات، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة «جمالها استثنائي»، التي طرحها كاملة فى عيد الفطر.

كان محمد حماقي، أحيا منذ أيام، حفل زفاف كبير في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشاركه فى الغناء بالحفل الفنان اللبناني راغب علامة.

محمد حماقي طرح ألبوم يا فاتني في 2021

لن يكون حماقي المطرب الوحيد الذى سيشدو فى موسم جدة الغنائي، فمن المقرر أن يحيي الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا كبيرا السبت المقبل، حفل في الموسم، رفقة حسن شاكوش وعمر كمال، وكانت التذاكر بدأت فى البيع من يوم الثلاثاء الماضي.

كما من المقرر أن يشارك أكثر من مطرب مصري فى الموسم الغنائي لجدة، خلال شهر يونيو المقبل.