محمد حماقي يرد على إليسا: «كل يوم بتأكد إنك أجمل قلب وأنا محظوظ بيكي»

وجه الفنان محمد حماقي كلمة للفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلا: «كل يوم بتأكد أنك أجمل وأحلى وأجدع وأطيب قلب في العالم بجد أنا محظوظ بيكي»، وجاء ذلك ردًا على التدوينة السابقة التي نشرتها إليسا عبر حسابها الرسمي على الموقع نفسه، وهي تتحدث عن علاقتها بالفنان المصري وتصفها بأنها أقرب إلى علاقة الأخوة منها إلى الصداقة الفنية.

وتحدثت إليسا في وقت سابق عن علاقتها بالفنانة السورية أصالة والفنان محمد حماقي عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «بحلقة مراحل إليسا داهمني الوقت قبل ما أذكر بموضوع الصداقات تنين من أعز أصدقائي أصالة وحماقي، يمكن لأن ما بعدّن من الصداقات الفنية، بعتبر إنهم عيلة وأخوة».

إليسا تهاجم ميريام فارس بـ100 وجه.. والأخيرة: «ما حدا يرد»

وجاء حديث إليسا عن صداقتها بـ أصالة وحماقي، بعد ساعات من فتح النار على مجموعة كبيرة من الفنانات والفنانين خلال لقائها التلفزيوني مع الإعلامي علي العلياني في برنامج «مراحل» على قناة «SBC» السعودية، حيث وصفت مريام فارس بصاحبة الـ100 وجه، وهو ما أغضب الأخيرة للغاية، لكنها قالت إنها لن ترد على تلك التصريحات، وطالبت من جمهورها أيضًا عدم الرد عليها: «نحنا بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح.. بليز ما حدا يرد».

إليسا: أدفع مبالغ باهظة حتى أستعيد ملامحي الأصلية

وتطرقت إليسا خلال الحوار إلى حياتها الشخصية، حيث كشفت أنها تعيش قصة حب في الوقت الحالي مع شخص غير عربي، وربما تصل العلاقة إلى زواج في المستقبل، لكنها الآن لا تفكر في الأمر وتحاول الاستمتاع بالفترة الحالية دون التفكير في شيء، وأكدت أنها أجرت عدد من العمليات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستعادة شكلها الطبيعي مرة أخرى، بعد ما تسبب الـ«بوتكس» و«الفيلر» في تغيير ملامحها.