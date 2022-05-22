مفاجأة طلعت مصطفي للسوق العقارية 2022 !!

في سابقة هي الأولي من نوعها، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن طرح وحدات سكنية في الرحاب و مدينتي ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري وبنظام التسليم الفوري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

طرح وحدات سكنية في الرحاب ومدينتي ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري

وتتميز الوحدات المطروحة في كل من الرحاب ومدينتي بتنوع المساحات التي تلبي كافة متطلبات العملاء، وتبدأ مساحتها من 56 متر مربع، وبمقدم حجز يبدأ من 208 ألف جنيه، وبقسط شهري يبدأ من 6430 جنيه ، على أن يتم تسليمها كاملة التشطيب وفقا لأعلي معايير الجودة .

مقدمات التعاقد تبدأ من 208 ألف جنيه بأنظمة سداد حتى 25 عاما.. والاستلام فوري

وتتنوع أساليب السداد للوحدات المطروحة في الرحاب ومدينتي ، ما بين إمكانية الشراء النقدي ( الكاش ) أو التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات، أو عن طريق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بأقساط تمتد حتى 25 عاما.

وبدأت مجموعة طلعت مصطفى صباح اليوم الأحد 22 مايو في استقبال طلبات العملاء الراغبين في حجز الوحدات السكنية من خلال فروع المبيعات المختلفة ، وهي المركز الرئيسي في شارع مصدق الدقي، وفرع الرحاب بمبنى الصفوة بنادي الرحاب ، وفرع مدينتي بخيمة المبيعات بجوار البوابة الرئيسية ، وفرع مصر الجديدة. ويمكن للعملاء أيضاً الاطلاع على كراسة الشروط والحجز اون لاين من خلال الموقع الإليكتروني nuca.tmg.com.eg . وخصصت مجموعة طلعت مصطفى الخط الساخن 19691 لتلقي الاستفسارات علي مدار اليوم.

وتتميز "الرحاب" و"مدينتي" بكونهما مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تحقق أعلي مستويات الرفاهية والخصوصية والامان ، وتتواكب مع أحدث متطلبات تخطيط المدن في مراعاة المسطحات الخضراء والمسطحات المائية والبحيرات التي تعطي انطباعا متفردا وتضفي مزيدا من الروعة والجمال علي المباني. وتضم الرحاب ومدينتي مجموعة من الخدمات والأنشطة التي تلبي كافة الاحتياجات لقاطنيها وتحقق أعلى مستويات الرفاهية والحياة العصرية، مثل الحضانات والمدارس ، والأندية الرياضية الاجتماعية ومراكز الخدمات الطبية والإدارية، فضلا عن المراكز التجارية المتكاملة، والمناطق الترفيهية، وملاعب الجولف.

كما يتوافر في الرحاب ومدينتي -أكبر مدن القاهرة الجديدة- عدد من الخدمات الحكومية والمدنية، بالاضافة إلى خدمات النقل والمواصلات الداخلية والخارجية التي تربط المدينتين بكافة المناطق الرئيسية في القاهرة الكبرى، بخلاف منظومة الأمن المتكاملة والخدمات الذكية صديقة البيئة.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد فوضت- الشهر الماضي- الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني -إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة- في بيع الوحدات السكنية المملوكة للهيئة في مشروعي الرحاب ومدينتي بالقاهرة الجديدة.