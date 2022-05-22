حفل زفاف المطربة بوسي يتصدر محركات البحث: العريس مصفف شعر

تصدر حفل زفاف المطربة بوسي، والذي يقام مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد تداول رواد «السوشيال ميديا» صورة تجمعها وعريسها المرتقب، ومحاولات معرفة أية معلومات بشأنه، أو التفاصيل المتعلقة بتحضيرات الفرح.

حفل زفاف المطربة بوسي

ويشغل حفل زفاف المطربة بوسي اهتمام جمهورها ومتابعيها، خصوصًا أنها تعد الزيجة الثانية لها، بعد انفصالها عن مدير أعمالها ووالد ابنها بعد خلافات كثيرة وصلت إلى القضاء، بسبب وجود شيكات بدون رصيد، وتم تسوية الأزمة بعد صدور قرار بمنعها من السفر مقابل دفع بوسي نحو 5 ملايين جنيه إلى طليقها على أن يتنازل عن القضايا بينهما.

في خلاف مع والدها

بالإضافة إلى خلافاتها مع والدها التي تصدرت بسببه «التريند» أكثر من مرة، لشكواه من تجاهلها إياه وعدم سؤالها عنه ومقاطعتها له، حيث يترقب الكثيرون حضور والدها من عدمه حفل الزفاف.

زوجها يعمل في مجال تصفيف الشعر

وتداول منذ قليل رواد «السوشيال ميديا» أول صورة تجمع بين المطربة بوسي وعريسها هشام ربيع، الذي يعمل في مجال تصفيف الشعر الرجالي وخبير تجميل، ويعد من أشهر العاملين في هذا المجال، ويملك محلًا تتجاوز فروعه الـ9 محلات بعدد من الأماكن منها التجمع الخامس ومصر الجديدة والساحل الشمالي ومدينتي والرحاب والمعادي، وتربطه صداقة بعدد من النجوم أبرزهم أحمد سعد، كريم فهمي، أحمد فهمي، خالد سليم، حمادة هلال.

وتتكتم المطربة بوسي على التفاصيل المتعلقة بحفل زفافها، وفضلت الإعلان عن ارتباطها قبل يوم واحد من الحفل، الذي من المقرر أن يحضره عدد من أصدقائها المقربين داخل الوسط الفني.