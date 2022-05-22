أول صورة للمطربة بوسي مع هشام ربيع قبل حفل الزفاف الليلة

تحتفل المطربة بوسي مساء اليوم بزفافها على أشهر مصففي الشعر هشام ربيع، صاحب أكبر سلسلة محلات تصفيف الشعر«كوافير»، ورائد في تقديم أحدث صيحات الموضة.

زواج بوسي من هشام ربيع مصفف الشعر

وتعتبر تلك الصورة الأولى التي تجمع بين بوسي وزوجها هشام ربيع، قبل حفل زفافهم الليلة، ومن المقرر أن يحضر الحفل كوكبة من النجوم والأصدقاء في أحد فنادق القاهرة الكبرى على النيل، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لـ«ربيع».

ويحرص عدد من المطربين والملحنين والفنانين ومصففي الشعر على حضور حفل الزفاف ومشاركة العروسين فرحتهما، واختار هشام ربيع والمطربة بوسي أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.

هشام ربيع ينفصل عن زوجته

وكان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسي وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.

بوسي تطرح أحدث أعمالها الفنية

جدير بالذكر أنَّ بوسي قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية «أبيع الدنيا»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع يوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.

والد بوسي يغيب عن حفل زفاف

لم يحضر والد بوسي حفل الزفاف بناءً على رغبتها، كونه لم يكن بجوارها في أي مناسبة من حياتها، وأنه كان سببا رئيسيا في مشاكلها الأخيرة.

زواج بوسي للمرة الثانية

وتعد تلك الزيجة الثانية لبوسي في حياتها، إذ تزوجت مرة واحدة من مدير أعمالها، وبعد الانفصال دخلا في مشكلات عدة على أثرها تم الطلاق، وحصلت على حكم بسجنه كما أنه نجح في الحصول على حكم ضدها، وبسببه عاشت بوسي لفترة خارج مصر.