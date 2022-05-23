حظك اليوم برج السرطان الاثنين 23-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة علم الفلك والطالع عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين الاجتماعي والمهني لمولود برج السرطان، الذي يتسم بأنه من الأبراج الرومانسية العاطفية التي قد تسيطر عاطفتها على أفعالها في كثير من الأحيان كما أن هذا قد يسبب لها الكثير من المشاكل كونها تحكم القلب والأهواء وتجنب العقل.

ووفق حظك اليوم مولود برج السرطان فإن هناك أخبار سارة تنتظرك على الجانب العاطفي وكذلك الجانب المهني فهناك فرصة لكسب الكثير والكثير من المكاسب، لهذا تجنب الاختبارات التي تجريها للأشخاص الذين يتقربون منك خوفا منهم في المستقبل.

ويملك مواليد برج السرطان ذاكرة يقظة وقوية بنسبة كبيرة، ولا يحب المشي عكس التيار، ولكنه يحب اتباع العادات والتقاليد في المجتمع، إلا أنه لا يعرف التحكم في مشاعره المفرطة التي قد تصل للمبالغة، كما أنه شخصية آمنة لا يفشي سرًا أبدًا، إذ يحافظ على أسراره ولا يبوح بها لأحد وكذلك أسرار الآخرين.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

اليوم مناسب لقضاء أوقات حلوة مع من تحب أو مع الأصدقاء، هكذا تنصحك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد مولود برج السرطان اليوم.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تقول لك عبير فؤاد أن حظك اليوم مولود برج السرطان يخبرك أن القمر ونبتون في منزل الحظ يمدانك اليوم بقدرة كبيرة على الإبهار، وهناك فرصة لتحقيق مكاسب وتطور رغم الضغوط.