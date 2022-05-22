عاجل.. أول ظهور للفنان مصطفى هريدي بعد حادث الشيخ زايد (فيديو)

تنفرد «الوطن» بنشر أول ظهور للفنان مصطفى هريدي بعد واقعة اصطدامه بسيارة أخرى يستقلها 4 شباب بمنطقة الشيخ زايد، ويظهر «هريدي» خلال مقطع الفيديو داخل أحد مستشفيات الشيخ زايد مصابًا بجروح في منطقة الوجه بعد الحادث مباشرة.

والتقطت عدسة «الوطن» أول فيديو مع بلال ماهر، أحد الضحايا المصابين في حادث مصطفى هريدي، وقال إنه كان يقابل بعض أصدقائه، في منطقة الشيخ زايد، مستقلين سيارة، معبرًا بقوله: «من المفترض لما يكون فيه مطب في السكة العربية طبيعي بتهدي سرعتها، لكن ده محصلش، واتفاجئنا بالعربية بتخبط فينا من ورا ومحسيتش بنفسي غير دلوقتي، وكل اللي أعرفه إن فيه عربية دخلت فينا».

حجز مصطفى هريدي

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحجز مصطفى هريدي داخل المستشفى 24 ساعة وسط حراسة مشددة؛ لحين ورود التقرير الطبي الخاص بتحليل تعاطي المواد المخدرة وحالته الصحية وقت الحادث، فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

أما عن التقرير الطبي للمصابين الأربعة في الحادث، فقد جاء في التقرير إصابة كل من عبد الله محمد بكسر في الجمجمة، وعبدالله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المصابين الأربعة في الحادث، والفنان مصطفى هريدي.

ضحايا مصطفى هريدي: خبطنا وإحنا بنعدي مطب

وقال المصابون الأربعة، أمام جهات التحقيق، إنهم فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف، حينما كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

أما عن الفنان مصطفى هريدى، فقد قال أمام جهات التحقيق إنه تفاجأ بسيارة الضحايا أمامه، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.