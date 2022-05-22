«التضامن»: التنسيق مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، حيث تم اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17500 مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعيًا لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان، اليوم الأحد، أن القرعة الإلكترونية تجري اليوم على بوابة الحج الموحدة، التي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، وتسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل بشري نهائيا وسيتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات مع مراعاة تخصيص باص كحد أدنى لأي محافظة ضمانا لاستقلالية في الإشراف بين كافة المحافظات.

تخصيص ثلاثة آلاف حاج لوزارة التضامن الاجتماعي

وقالت «القباج» إننا نعود هذا العام لأداء المشاعر المقدسة ولكن يجب ألا نغفل الاهتمام بالإجراءات الاحترازية التي تحمي الإنسان من انتشار الأوبئة، مشيرة إلى أنه منذ صدور قرار المملكة العربية السعودية مع بداية شهر رمضان المبارك بالسماح باستقبال مليون حاج هذا العام منهم 850 ألف حاج من خارج المملكة انعقدت اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك في 10/4/2022، وتقرر خلالها تخصيص عدد ثلاثة آلاف حاج لوزارة التضامن الاجتماعي تخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي 20 ألف تأشيرة حج، سيتم تنفيذها هذا العام لحجاج جمهورية مصر العربية بواقع نسبة تمثل 25% من عدد التأشيرات السابق تخصيصها في عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وأوضحت أنه منذ هذا التاريخ وبدأت وزارة التضامن في الاستعداد لموسم حج هذا العام لنستمر كعهدنا في تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة، لذا فقد قمنا بتكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية للحج باتخاذ إجراءات فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 24/4/2022 حتى 12/5/2022 وفقا للاشتراطات العمرية التي تم إعلانها هذا العام مع إلغاء الطلبات السابق تقديمها في عام 2020، والسماح لأعضاء الجمعيات بتقديم طلبات الحج مجانا سواء إلكترونيا أو ورقيا من خلال الإدارات الاجتماعية بالمحافظات كما تم البدء في تلقي عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد خلال فترة قليلة وذلك لتنفيذ برنامج حج أربعة نجوم في المنطقة المركزية للحرمين سواء في مكة أو المدينة.

87 ألف جنيه تكلفة رحلة الحج هذا العام

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى تقدم ما يزيد على 17500 طلب، يلقي مسئولية أكبر على مجلس أمناء المؤسسة في اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار تعد في متناول أسعار الحج الاقتصادي وبخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والمشاعر، مشددة علي أن مجلس أمناء المؤسسة تكلفة حدد برنامج رحلة الحج هذا العام بنحو 87 ألف جنيه غير شاملة سعر تذكرة الطيران والتي سيتم تحديدها من قبل شركة مصر للطيران خلال هذا الأسبوع.

وأكدت القباج أنه تم التنسيق الكامل بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة المصرية في توقيع الكشف الطبي عن الحجاج الفائزين بالقرعة؛ للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم كما تم توفير حقيبة نظافة شخصية Hygiene Kit بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي جميع الحجاج المسافرين أهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ووزارة الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.