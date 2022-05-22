رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022.. لاختيار 3 آلاف حاج

يبحث الكثير ممن تقدموا لحج الجمعيات الأهلية عن رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعى، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية، اليوم، الأحد الموافق 22 مايو، لاختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17 ألف مواطن سجلوا طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، حيث يتم اختيار 3 آلاف وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة، التي تبلغ 25% من الأعداد.

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

وأعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج ،على موقعها الرسمى، أن رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية هو http://www.hajjfoundation.org.e

وأكدت المؤسسة أنه يجرى توزيع حصة الجمعيات الأهلية بكل محافظة، وفقا لنسبة عدد الطلبات بكل محافظة لإجمالي عدد الطلبات المقدم لحج 2022، لافتة إلى أن البعثة الإشرافية المرافقة للحجاج بمعدل مشرف لكل 44 حاجا بحد أقصى.

تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم الإعلان عن برنامج رحلة الحج وتكلفتها اليوم، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان القرعة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج يراعي الظروف الاقتصادية وكذلك الخدمات المقدمة للحجاج.

شروط حج الجمعيات الأهلية

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد حددت عدد من الشروط لحج الجمعيات الأهلية تتمثل فيما يلي:

- ألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا.

- يشترط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

- أن يكون المتقدم للحج مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية.

- لم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج أداء فريضة الحج طوال حياته.

- أن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة.