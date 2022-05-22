عاجل.. وزيرة التضامن: 87 ألف جنيه تكلفة حج الجمعيات لعام 2022

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، برنامج رحلة حج 1443هـ -2022م، للجمعيات الأهلية، وتكلفته هذا العام.

الإقامة ووجبتين يوميًا بالإضافة إلى سعر تذاكر الطيران

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها منذ قليل في مؤتمر صحفي لإجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية 2022، إن تكلفة حج الجمعيات الأهلية هذا العام، بلغت نحو 87 ألف جنيه، بالإقامة ووجبتين يوميًا، بالإضافة إلى سعر تذاكر الطيران التي ستحددها شركة مصر للطيران، مؤكدة أن الوزارة حرصت على تقديم أسعار في متناول الحج الاقتصادي، وبخدمة مميزة لتوفير الراحة للحجاج.

وأضافت «القباج»، أن سيتم توفير الوعظ الديني، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء ودليل للحجاج، كما تم اختيار مشرف لكل 44 حاجًا.

ووجهت، تحية لوزارة الداخلية وأيضًا لوزارة الصحة، موضحة أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الفائزين من القرعة وفقًا للشروط المعلنة، مضيفة أنه سيتم تخصيص عيادات طبية في نفس الفنادق التي سيتواجد فيها الحجاج، وكل حاج سيحصل على شنطة طبية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر.

المستندات اللازمة لاستخراج تأشيرة حج الجمعيات الأهلية

من جانبه، أشار الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إلى المستندات اللازمة لاستخراج تأشيرة حج الجمعيات الأهلية بعد الفوز بالقرعة.

وقال مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، خلال كلمته منذ قليل في مؤتمر صحفي لإجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لهذا العام، إن الوزارة تمنح الفائزين أسبوعًا واحدًا فقط لسداد قيمة الحج، ومن لم يسدد سيتم تصعيد أحد المواطنين من جدول الاحتياطي.

وجاءت المستندات اللازمة كالتالي:

- شهادات تحرك من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا.

- استخراج شهادة Qr-code تثبت الحصول على لقاح كورونا.

- تقديم نتيجة فحص سلبي pcr لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية.

- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات.

- الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المعطل بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد على 12 شهرًا.

- تقرير طبي معتمد ومختوم «صورة دم كاملة، تحليل وظائف كبد وكلى، أشعة عادية على الصدر» من أحد المستشفيات التابعة للصحة.

- أصل جواز سفر صالح لمدة عام من من تاريخ 11 مايو 2022، و10 صور شخصية خلفية بيضاء، فيش جنائي مميكن موجه للحج، بيان تجنيدي لمن هم في سن التجنيد.