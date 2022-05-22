نانسي صلاح تتحدث لـ«الوطن» عن مشاركتها في فيلم ماما حامل 2

تعيش الفنانة نانسي صلاح خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني حيث إنها تشارك في أكثر من عمل سينمائي الفترة المقبلة من بينها الجزء الثاني من فيلم ماما حامل مع الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد.

وعن فيلم ماما حامل 2 قالت الفنانة نانسي صلاح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها سعيدة للغاية بمشاركتها في هذا العمل، وأنه واحد من الأعمال المحببة لها وذلك لأنها لم تكن تتوقع أن تحقق شخصية ميرفت التي قدمتها في الجزء الأول كل هذا النجاح.

نانسي صلاح تتحدث عن ماما حامل 2

وتابعت نانسي أنهم خلال هذه الفترة يضعون اللمسات النهائية لتصوير ماما حامل 2 وتتمنى أن يحقق هو الآخر نجاحًا كبيرًا، مثلما فعل الجزء الأول مع الجمهور وأن يحبوا تطور الأحداث.

وأكدت نانسي صلاح أن الجزء الثاني من الفيلم سيحمل تطورًا كبيرًا في الأحداث على مستوى شخصية ميرفت، وسيكون العمل كوميديًا بشكل كبير، كما عبَّرت عن سعادتها بالعمل مع مجموعة الفنانين المتواجدين في الفيلم.

يذكر أن فيلم ماما حامل الجزء الأول كان قد شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني ونانسي صلاح ومحمد سلام وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أعمال نانسي صلاح في السينما

وهذا ليس العمل الوحيد للفنانة نانسي صلاح خلال الفترة المقبلة، ولكنها أيضا تشارك في فيلم مغامرات كوكو بجانب مجموعة من الفنانين منهم خالد الصاوي وبيومي فؤاد وأوس أوس وإيهاب فهمي وشيرين رضا وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج إسماعيل فاروق.