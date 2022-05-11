نانسي صلاح بعد نجاحها في يوتيرن: أول مرة أتشتم من الجمهور وأكون مبسوطة

علقت الفنانة نانسي صلاح على النجاح الكبير الذي حققه دورها في مسلسل «يوتيرن»، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، إذ جسدت دور «أميرة»، وهي شخصية قامت بخيانة صديقتها، ورغم من أن الشخصية سيئة وأجادت تشخيصها، إلا أنا الجمهور تفاعل معها بشكل كبير منذ عرض الحلقات الأولى في المسلسل.

نانسي صلاح تعبر عن سعادتها بردود أفعال جمهور «يوتيرن»

وعن ردود الأفعال التي حصدتها على شخصيىة «أميرة»، قالت نانسي صلاح خلال لقائها في برنامج «insider بالعربي»، إنها سعدت كثيرًا بتعليقات الجمهور وردود أفعالهم، قائلة: «أول مرة آخد الشتايم دي من الجمهور بس أحبها وأنبسط بيها، ودا اللي كنت عايزاه، حقيقي سعدت جدا بردود أفعال الجمهور».

نانسي صلاح تشكر سامح عبد العزيز على نجاحها

كما وجهت نانسي صلاح الشكر للمخرج سامح عبد العزيز، باعتباره العامل الأساسي في النجاح الذي حققته، وأضافت: «وأحب أشكر أستاذ سامح عبد العزيز هو اللي أداني طرف الخيط، وقعد يقولي خليكي ثعبانية وتلوني خليكي حرباية، قولت أعمل أيه لقيت إن الشخصيات دي عدت عليا كتير في حياتي، فبدأت آخد من هنا ومن هنا، وافتكر تفاصيل وبصات وحركات، وبدأت أعمل الشخصية».

أبطال مسلسل «يوتيرن»

مسلسل «يوتيرن» يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم ريهام حجاج، وتوفيق عبدالحميد، وأيمن قيسوني، وعبير صبري، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، ونورهان، ونانسي صلاح، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.