نانسي صلاح: «اشتريت تايجر وحلق تعبان عشان دوري في يوتيرن»

قالت الفنانة نانسي صلاح، إن شخصيتها في مسلسل يوتيرن ليست بها أي شيء من شخصيتها الحقيقية، قائلة: «أنا طيبة ومعنديش شر أميرة، وأميرة دي ربنا ينتقم منها، وهنسميها أميرة اللي بنقابلها في حياتنا»، متابعة: «الناس بتشتمني وبعد كده بتقولي أنتِ جميلة وأنا مش طيقاكي بس بجد بحبك أوي».

تحضير نانسي صلاح لدور أميرة

وعن تفاصيل تحضيرها للشخصية، قالت نانسي صلاح في تصريح لـ«الوطن»: «الفضل يرجع لأيمن سلامة وسامح عبد العزيز أدوني توجيهات كبيرة جدا، سامح عبد العزيز قعدت أقوله أعمل الدور إزاي ده مش عارفة وقعدت أقوله أنت شايف إيه قالي أنا أول مرة شوفتك في حياتي شفت فيكي وشين يا حلو يا وحش يا أبيض يا أسود والله هتعمليه وخليكي ثعبانية وفكري في الزواحف وأنا بشتري في اللبس بتاع الشخصية بدأت أجيب تايجر وحلق تعبان وجلد تعبان».

وأضافت نانسي: «سامح جالي في مرة بعد ما اشتريت اللبس وقالي نانسي بلاش نأفور ونقلل شوية وعاوزنها طبيعية جدا ومنخليش الناس تلاحظ من الأول وخليها تظهر واحدة واحدة وقدرنا نطلع ده».

نانسي صلاح وسر شخصيتها في يوتيرن

وعن أصعب المشاهد التي واجهتها قالت: «فيه كتير من المشاهد ولكن المشاهد اللي فيها كلام كتير 4 صفحات كان فيه صعوبة من ناحية الحفظ.

وفيما يتعلق بوجود الشخصية التي جسدتها في مسلسل يوتيرن بحياتها، قالت إنها قابلت مثلها كثيرا في حياتها، وتحب أن تشكرهم لأنهم نوروا لها شخصيتها.