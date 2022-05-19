خطوات تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر.. آخر موعد 30 يونيو

زادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن رابط وخطوات تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر، وذلك بعد أن أتاحت الوزراة إمكانية تسجيل الرقم عبر الموقع الإلكتروني، بدلًا من المكاتب التموينية، على أن تستمر عملية التسجيل عبر بوابة دعم مصر حتى 30 يونيو المقبل.

وجاء هذا الإجراء من وزارة التموين بديلًا لذهاب المواطن للمكاتب التموينية للتسجيل، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين على أن يكون رقم الهاتف مسجلًا باسم صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول، وفي إطار الاهتمام الكبير من المواطنين بمعرفة خطوات تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر، نستعرض الخطوات على النحو التالي:

خطوات تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر

- الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين.

- الضغط على خانة تسجيل رقم المحمول، ضمن خانة الخدمات التموينية.

- يتم إدخال رقم بطاقة التموين، وتظهر بيانات البطاقة التموينية الخاصة باسم صاحب البطاقة والأفراد المسجلين بها وجميع البياناات.

- يتم إدخال رقم المحمول المراد إضافته الخاص بصاحب البطاقة، وبعدها يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف، ثم يدخل المواطن الكود الذي تم إرساله من الوزارة لتأكيد رقم الهاتف.

- الضغط على تسجيل، وإتمام عملية إدخال رقم الهاتف بنجاح.

وسبق وأن ذكر عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، في حديث سابق لجريدة «الوطن»، أن إجراء تسجيل رقم الهاتف المحمول في بطاقة التموين طلبته الوزارة من المواطنين بهدف استكمال قاعدة بيانات المواطنين عبر منظومة دعم التموين، بحيث يكون هناك وسيلة تواصل بين الوزارة والمواطن صاحب البطاقة، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإجراء وتسجيل رقم الهاتف المحمول، إذ أن آخر موعد لتسجيل الرقم عبر بوابة دعم مصر هو 30 يونيو المقبل.