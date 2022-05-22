أسواق العالم تستقبل زيت النخيل غدا بعد إلغاء إندونيسيا قرار حظر صادراته

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في بث مباشر قبل أيام، إن إندونيسيا أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم، سترفع الحظر في أواخر أبريل على صادرات منتجات زيت النخيل اعتبارًا من 23 مايو.

وقال ويدودو: «الطلب الوطني على زيت الطهي هو 194 ألف طن متري شهريًا وفي مارس قبل فرض حظر التصدير، كانت إمداداتنا 64 ألفًا و500 طن متري فقط. ولكن بعد حظر التصدير، وصل إمدادنا إلى 211 ألف طن متري شهريًا متجاوزًا احتياجاتنا الوطنية الشهرية».

انخفاض متوسط ​​السعر الوطني لزيت الطهي

وقال الرئيس الإندونيسي إنَّ متوسط ​​السعر الوطني لزيت الطهي انخفض أيضًا من 19.800 روبية لكل لتر (1.35 دولار/ لتر) إلى 17.200 روبية لكل لتر -17600 / لتر، مضيفًا أن سعر زيت الطهي السائب سينخفض ​​خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى روبية 14 ألف/ لتر لأن الإمداد متوفر الآن.

في يناير الماضي، فرضت إندونيسيا التزامًا على موردي زيت النخيل بالتزام ما لا يقل عن 20% من إنتاجهم لتخفيف أسعار زيت الطهي المحلي ونقصه، و تم رفع الحصة إلى 30% في أوائل مارس ولكن تم إلغاء الحكم لصالح ضرائب تصدير أكبر في نهاية الشهر.

ومع استمرار فشلها في السيطرة على التضخم الجامح، أوقفت جاكرتا جميع صادرات زيت النخيل منذ 28 أبريل، وقد تركت التحولات السريعة في السياسة المشترين الدوليين يتدافعون بحثًا عن مصادر بديلة للزيوت النباتية ودفعت أسعار الزيوت النباتية الأخرى لتقترب من مستويات قياسية، بحسب مذكرة بحثية صادرة عن ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.

في حين أن إندونيسيا تستهلك عادة أقل من 40% من 46 مليونا - 48 مليون طن من زيت النخيل الخام الذي تنتجه، ارتفعت أسعار زيت الطهي المحلي في العام الماضي مع ارتفاع الأسعار المحلية على خلفية الارتفاع القياسي في الأسعار الدولية. أسواق الزيوت النباتية حتى عام 2021.

مظاهرات سلمية لمزارعي نخيل الزيت

وسبق إعلان 19 مايو مظاهرات سلمية من قبل مزارعي نخيل الزيت في جميع أنحاء إندونيسيا في 17 مايو، مطالبين بإلغاء حظر التصدير لأن الأسعار المحلية لثمار نخيل الزيت المعروفة باسم Fresh Fruit Bunches، أو FFBs، والتي يتم سحقها وتكريرها لإنتاج انخفض زيت النخيل الخام منذ إعلان الحظر.

وقالت جمعية مزارعي نخيل الزيت Apaksindo في رسالة مفتوحة إلى الرئيس جوكو ويدودو في 17 مايو إنَّ 1118 مصنعًا لـ زيت النخيل في جميع أنحاء إندونيسيا، توقف 25% على الأقل عن شراء المحصول من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.