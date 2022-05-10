توقعات بارتفاع صادرات ماليزيا من زيت النخيل في مايو

من المتوقع أن تُسجل مخزونات زيت النخيل الماليزي 1.61 مليون طن في نهاية أبريل، بزيادة 9.3% عن الشهر السابق، بسبب انخفاض الصادرات وتحسين الإنتاج، حسبما أظهر مسح «ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس» في 9 مايو.

ثاني أكبر منتج عالمي

ومن المرجح أن تبلغ صادرات ماليزيا من زيت النخيل في أبريل - ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم - حوالي 1.15 مليون طن متري، بانخفاض 8.7% من 1.26 مليون طن في مارس الماضي، وفقًا لمتوسط ​​تقدير لعشرة محللين وتجار استطلعت آراءهم «ستاندرد آند بورز جلوبال».

ارتفاع الأسعار يضرب الصادرات

بحسب الاستطلاع، توقع خبراء الشحن Amspec وIntertek في وقت سابق انخفاضًا أكبر في الصادرات، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع الطلب من المشترين الرئيسيين في آسيا والاتحاد الأوروبي.

إغلاق كورونا في الصين

كان الطلب من الصين - ثاني أكبر مشتر للزيوت النباتية في العالم - ضئيلًا خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار زيت النخيل مقابل زيت فول الصويا إلى جانب عمليات الإغلاق في المدن الكبرى بسبب كورونا التي حدت من الشهية للواردات الصينية.

85% من إمدادات العالم

وسيصدر مجلس زيت النخيل الماليزي بيانه الشهري عن شهر أبريل في وقت لاحق اليوم، وتمثل إندونيسيا وماليزيا معاً 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم.

وتتوقع مصادر تجارية ارتفاع صادرات ماليزيا في مايو الجاري، حيث أعلنت إندونيسيا، أكبر منافسها، فرض حظر كامل على صادرات زيت النخيل بدءً من 28 أبريل الماضي، للحد من تضخم المواد الغذائية المتسارع ونقص زيت الطهي داخل البلاد.

توقعات بانفراجة إندونيسية

وقال مدير المبيعات في شركة Manzoor Trading Co لزيوت الطعام ومقرها باكستان، إن هناك أحاديث في السوق عن أن جاكرتا قد تقدم نظام حصص للصادرات في الأيام المقبلة.

وقدرت دراسة «ستاندرد آند بورز» العالمية إنتاج زيت النخيل الماليزي لشهر أبريل عند 1.48 مليون طن متري، مقارنة بـ1.41 مليون طن في مارس.

توقعات بتراجع الإنتاج

وقال رئيس الأبحاث في شركة السلع ترانس جراف ليمتد، أديتيا جيريبوتولا: «من المتوقع انخفاض الإنتاج بسبب هطول الأمطار في النصف الثاني من أبريل وكذلك حركة العمال بسبب عطلة العيد».

وارتفعت أسعار الشحنات المحلية من زيت النخيل الخام الماليزي من 6.251 ريجنيت ماليزي للطن المتري (1426.5 دولار أمريكي) في 1 أبريل إلى 7.605.5 ريجنيت للطن المتري في 29 أبريل، وفقًا لبيانات مجلس زيت النخيل الماليزي.