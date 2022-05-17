أسعار زيت النخيل تتراجع لأدنى مستوى خلال شهر.. تعرف على سعر الطن

انخفض سعر زيت النخيل إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع عند 6095 رينجت ماليزي للطن بما يعادل 1388.54 دولار أمريكي، وسط ارتفاع المخزونات وضعف الطلب على الصادرات من ماليزيا.

مخزونات زيت النخيل تقفز لأعلى مستوى لها

وأظهر أحدث تقرير لمجلس زيت النخيل الماليزي أن مخزونات زيت النخيل قفزت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 1.64 مليون طن، ونما الإنتاج 3.6% من مارس إلى 1.46 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، بينما تراجعت الصادرات 17.7% إلى 1.05 مليون طن.

ومن المتوقع أن ترتفع الشحنات من ماليزيا - ثاني أكبر منتج في العالم - في مايو بعد أن حظرت إندونيسيا وهي أكبر منتج، الصادرات خلال الشهر الماضي لتحقيق استقرار الأسعار المحلية.

توقعات بتداول زيت النخيل عند 6597.65 رينجت ماليزي

تاريخيًا، وصل سعر زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 في مارس 2022، وسط احتمالات أن يجري تداول زيت النخيل عند 6597.65 رينجت ماليزي للطن المتري بما يعادل 1503.05 دولار أمريكي، بحلول نهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وبالنظر إلى المستقبل، سيتم تداوله عند 7333.90 رينجت بما يوازي 1670.78 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

ويعد زيت النخيل الخام النباتي أحد الزيوت المستخدمة بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة، وتشكل كل من إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، ويبلغ حجم العقد 25 طن متري ويتم تداوله في بورصة ماليزيا.