أسعار زيت النخيل تهبط لأدنى مستوى منذ مارس الماضي

تراجعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي إلى ما دون مستوى 6500 رينجت ماليزي للطن (1672.15 دولار أمريكي)، ما يجعلها تتجه إلى أسوأ أسبوع لها منذ أوائل مارس، حيث أدت علامات ارتفاع المخزونات وضعف الطلب على الصادرات من ماليزيا إلى بعض عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الهائل الذي دفع الأسعار إلى مستوى قياسي.

أظهرت بيانات الشحن أن مخزونات زيت النخيل في ماليزيا ارتفعت على الأرجح إلى أعلى مستوياتها منذ يناير في نهاية أبريل، مع توقع نمو الإنتاج بنسبة 4.9٪ إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.48 مليون طن، بينما من المرجح أن تنخفض الصادرات 5.6٪ إلى 1.2 مليون طن، ورغم ذلك من المتوقع أن ترتفع الشحنات من ثاني أكبر منتج في العالم بعد أن حظرت إندونيسيا، أكبر منتج، الصادرات الشهر الماضي لتحقيق استقرار الأسعار المحلية.

توقعات الأسعار

ومن المتوقع أن يتم تداول زيت النخيل عند 7359.74 رينجت ماليزي للطن بحلول نهاية الربع الجاري، وفقًا لتوقعات المحللين في تريدينج إيكونوميكس، وسط توقعات بأن يتم التداول عند 8183.81 رينجت ماليزي للطن في غضون 12 شهرًا.

وكانت إندونيسيا أعلنت عن حظر التصدير في محاولة أخرى لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وقالت السلطات إنها ستقوم بتقييم العرض المحلي بانتظام.

وذكر مساح البضائع من «سوسيتيه جنرال» أن الحفاظ على مستويات الأسعار مثّل إشارة على ضعف الطلب على الصادرات من ماليزيا، إذ انخفضت شحنات زيت النخيل من 1 إلى 25 أبريل بنسبة 12.9% إلى 897683 مقارنة بنفس الفترة في مارس.

أعلى مستوى في مارس 2022

تاريخيًا، وصل زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 في مارس 2022.

وتمثل إندونيسيا وماليزيا قرابة 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، ويجرى تداول العقود الآجلة في بورصة ماليزيا.