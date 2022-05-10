بوادر انفراجة في أزمة زيت النخيل العالمية.. السر في ماليزيا

قالت وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية زريدة قمر الدين، يوم الثلاثاء إنَّ ماليزيا تدرس خفض ضريبة الصادرات على زيت النخيل وتخطط لإبطاء تنفيذ تفويض وقود الديزل الحيوي للمساعدة في تلبية الطلب العالمي وسط نقص زيت الطعام.

توقعات بخفض الضريبة إلى 4% - 6%

وأضافت زريدة قمر الدين في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إنَّ وزارتها اقترحت بالفعل الخفض على وزارة المالية التي شكلت لجنة للنظر في التفاصيل، مبينة أنَّ ماليزيا ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، قد تخفض الضريبة إلى 4% - 6% من 8% الحالية.

وأوضحت زريدة، أنَّ الخفض سيكون على الأرجح مؤقتا ويمكن اتخاذ قرار في وقت مبكر في يونيو، لافتة إلى أنَّه «خلال أوقات الأزمة هذه، ربما يمكننا الاسترخاء قليلاً حتى يمكن تصدير المزيد من زيت النخيل».

ماليزيا تتطلع إلى زيادة حصتها في سوق زيوت الطعام

تتطلع ماليزيا إلى زيادة حصتها في سوق زيوت الطعام بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل شحنات زيت عباد الشمس، كما أدى تحرك إندونيسيا لحظر صادرات زيت النخيل إلى زيادة شح الإمدادات العالمية.

يمثل زيت النخيل -المستخدم في كل شيء من الكيك إلى المنظفات- ما يقرب من 60% من شحنات الزيوت النباتية العالمية، وقد أدى غياب أكبر منتج في إندونيسيا إلى هز السوق.

كما يمثل زيت النخيل -المستخدم في كل شيء من الكيك إلى المنظفات- ما يقرب من 60% من شحنات الزيوت النباتية العالمية، وقد أدى غياب أكبر منتج في إندونيسيا إلى هز السوق.

وقالت زريدة لـ«رويترز» إنَّ الدول المستوردة طلبت من ماليزيا خفض ضرائبها على الصادرات ويقترح بعضها - مثل الهند وإيران وبنجلاديش - مقايضة التجارة.

ونوهت إلى أنَّ ماليزيا ستبطئ أيضًا تنفيذ تفويض وقود الديزل الحيوي B30، الذي يتطلب خلط جزء من الديزل الحيوي في البلاد مع 30% من زيت النخيل، لإعطاء الأولوية للإمداد بالصناعات الغذائية.