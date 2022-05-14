موسكو تحذر الاتحاد الأوروبي حال قبول انضمام كييف إليه: ستعني نهايته

حذرت الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي من استمرار الاستفزازات المتعمدة ضدها، مشيرة إلى أن إطلاق إجراءات انضمام أوكرانيا إليه يعني نهايته، بحسب ما نشرته شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل منذ قليل.

تحذير روسي للاتحاد الأوروبي حال انضمام أوكرانيا إليه

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن موافقة الاتحاد الأوروبي على ضم كييف إليه وتجاهل التحذير الروسي سيؤدي إلى نهايته.

وشنت موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، منذ الـ24 من فبراير الماضي، لحماية حدودها من تمدد حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ولضمان بقاء أوكرانيا على الحياد وعدم ضمها لأي تحالف.