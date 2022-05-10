رئيس فرنسا يبحث هاتفيا مع نظيره الصيني أزمة الغذاء العالمية بعد حرب أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون بحث هاتفيا مع الرئيس الصيني حرب أوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية الناتجة عن الحرب

وقال الإليزيه إنَّ رئيسا الدولتين كرر التزامهما باحترام وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا،منوها إلى أن ماكرون حض الرئيس الصيني على سياسة أكثر انفتاحا إزاء سوق الغذاء وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية

فرنسا والصين يؤكدان ضرورة دعم روسيا وأوكرانيا لإعادة إرساء السلام

وأكد الرئيسان الصيني والفرنسي ضرورة دعم روسيا وأوكرانيا لإعادة إرساء السلام عبر التفاوض.

وقال ماكرون، إنَّ فرنسا ستدفع باتجاه علاقات أوروبية ـ صينية متوازنة.

ماكرون: فرنسا ستدفع باتجاه علاقات أوروبية صينية متوازن

فيما أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج بتقيد فرنسا باستقلاليتها الاستراتيجية، قائلا: «نأمل في أن تعزز رئاسة فرنسا للاتحاد العلاقات الصينية ـ الأوروبية».

وأضاف الرئيس الصيني: «يمكن لفرنسا أن تدفع باتجاه فهم أوسع للعلاقات مع الصين».