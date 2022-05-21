روسيا تفرض عقوبات على 26 شخصية كندية بينهم زوجة رئيس الحكومة

أفادت وكالة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل، بأنَّ روسيا فرضت عقوبات على 26 شخصية كندية، بينهم زوجة رئيس الحكومة جاستن ترودو.

الغرب يسعى لاستغلال مصادر 300 مليار يورو

ويسعى الغرب إلى استغلال الأموال الروسية المجمدة لديه على خلفية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في إعادة تعمير كييف، وذلك بعد تجميد أموالها لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، التي تٌقدر بنحو 300 مليار يورو، وهو ما أشعل الغضب الروسي وأدى إلى اتجاه موسكو لاتخاذ خطوات مماثلة.

حرب روسيا وأوكرانيا

وشنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، لنزع سلاح كييف والقضاء على النازيين الجديد.