افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.. 32 ماكينة

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم، وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

ورافق رئيس الجامعة خلال فعاليات الافتتاح كل من الدكتور أسامة الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد والدكتور علي طه القرياتي المشرف على وحدة الغسيل الكلوي.

خدمة طبية متميزة

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الوحدة تعتبر صرحا من صروح الخدمة الطبية لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، وهي ضمن الوحدات العلاجية النوعية داخل المستشفى الجامعي الجديد، والتي تم وضع جدول مرحلي لافتتاحها على مدى 6 أسابيع، بواقع افتتاح وحدة اسبوعياً.

وأشار إلى أن الوحدة تم تجهيزها وتشغيلها لخدمة مرضى الفشل الكلوي بناءاً على توجيهات القيادة السياسية، لتخفيف آلامهم ومشقة الذهاب من و إلى المستشفى الجامعي القديم، عن طريق توفير منظومة نقل لهم من المستشفى القديم، حيث أن الوحدة مجهزة للتعامل الفوري مع إستقبال أي حالات طارئة والتدخل السريع لتوفير كافة الاحتياجات الطبية وضمان تلقى العلاج على الوجه الأكمل.

مرضى الغسيل الكلوي فى حاجة مستمرة لتوفير الرعاية

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الشريف أن مرضى الغسيل الكلوي فى حاجة مستمرة لتوفير الرعاية الصحية والطبية المتكاملة لهم، للحصول على الجلسات الخاصة بالغسيل الكلوي، حيث تم توفير المستلزمات الطبية الخاصة بماكينات الغسيل لعدم حدوث أي قصور أو عجز في تقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة، مضيفاً أنه تم افتتاح 16 عيادة تخصصية خارجية، إضافة إلى جهاز الأشعة المقطعية لشرايين القلب وهو أول جهاز من نوعه على مستوى الصعيد في مستشفى جامعي، وجهازي الرنين المغناطيسي والكشف عن أورام الثدي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدي سعد، أن الوحدة تمثل إضافة لمنظومة الخدمة الطبية بسوهاج، وهي حلم طال انتظاره، موضحاً أنها أول وحدة علاجية نوعية تم افتتاحها بعد استكمال مرافق المستشفى الجامعي الجديد بالكامل.

وأضاف الدكتور مصطفى هريدي أن الوحدة تم تجهيزها وشراء كل مستلزماتها من خلال الهيئة العامة للشراء الموحد، حيث تتضمن الوحدة عدة غرف منها لمرضى الغسيل الكلوي فقط، ولمرضى فيرس «B» و«C»، وغرفة للعناية المركزة وغرفة للعزل للممرضى المشتبه في إصابتهم بمرض معدي، وللتعامل الطبي معهم بأقصى درجات الحماية الوقائية للفريق الطبي والتمريض وكذلك للمرضى.

وأشار الدكتور علي طه إلى أنه تم إنشاء الوحدة بتكلفة 7 ملايين جنيه من صندوق «تحيا مصر»، تتضمن 32 ماكينة غسيل، على أن يتم تشغيل الوحدة ثلاثة ورديات يومياً بطاقة تشغيل لـ39 مريضا، حيث تستغرق الجلسة 4 ساعات، لافتاً إلى توفير جميع مستلزمات الوحدة من مستهلكات لماكينات الغسيل والأدوية لخدمة أهالي المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.