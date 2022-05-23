الجامعات الخاصة: الالتزام بالخريطة الزمنية لامتحانات التيرم الثاني

أنهت الجامعات الخاصة والأهلية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 22021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بمواعيد بداية ونهاية العام الدراسي و الامتحانات .

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات إلى «الوطن»، على الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، لافتا إلى أن الامتحانات في موعدها، وأنه جرى التأكيد على ضرورة انطلاقها خلال شهري يونيو ويوليو الالتزام بالمقرارات الدراسية وما درسه الطالب خلال انضمامه بالكلية.

امتحانات الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة بدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري والتأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للالتحاق بالكليات، لافتا إلى أنه جرى التشديد على أن تكون الامتحانات وفقاً لما درسه الطالب خلال التيرم الثاني، والتأكيد على تطبيق القرارات الوزارية فيما يتعلقفيما يتعلق بمنع غير المطعمن من دخول الامتحانات.