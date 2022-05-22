6 خبراء مصريين بالخارج يشاركون بمؤتمر مصر تستطيع: أبرزهم مخترع قطار كندا السريع

في إطار الاستعدادات لمؤتمر «مصر تستطيع» في نسخته السادسة المقرر انطلاقها تحت شعار «مصر تستطيع بالصناعة»، أعلنت وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة «صناعة النقل والمركبات» التي سيطرحون فيها رؤاهم الداعمة لاستراتيجية الدولة المصرية في توطين صناعة السيارات ووسائل النقل والمركبات وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية، والاستفادة من خبرات وابتكارات وأفكار المصريين بالخارج والتي ساهمت كثيرا في تقدم وتطور وسائل النقل وصناعتها في عدد من الدول.

وينظم مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

وجيه المراغي مخترع القطار السريع في كندا

حصل الدكتور وجيه المراغي مخترع القطار السريع في كندا على وسام الشرف للمهندسين المحترفين في أونتاريو بكندا، وهو أستاذ الهندسة الصناعية ومدير مركز التصنيع الذكي في جامعة ويندسور وتمّ انتخابه عضوًا بمجلس الاعتماد الهندسي الكندي ورئيسا للجنة التعليم عن بعد في الهندسة المهنية في أونتاريو التي تنظم ما يقرب من 90 ألف مهندس في كندا.

ويمثل المراغي مصر في الأكاديمية العالمية للإنتاج، وهو عضو المجلس الاستشاري للثورة الصناعية الرابعة، وشغل منصب رئيس قسم هندسة النظم الصناعية والتصنيع، ومدير معمل أبحاث التصنيع وميكنة التصاميم فى جامعة ويسترن أونتاريو.

محمد عدلي خبير تصنيع محركات الطائرات بشركة «رولزرويس» العالمية

وحسب وزارة الهجرة، من المشاركين أيضًا الدكتور محمد عدلي خبير تصنيع محركات الطائرات بشركة رولزرويس العالمية وصاحب التميز الدولي في تطوير محركات الطائرات بالتقنيات الحديثة وكبير مهندسي الطيران في شركة «إير باص» أكبر شركة فى العالم لصناعة الطائرات، وهو المسؤول عن الاستراتيجيات التجارية لألياف الكربون في الشركة.

مينا قلدس مبتكر نظام تعليق السيارات «العفشة»

والدكتور مينا قلدس خبير صناعة السيارات والحاصل على جائزة «مايرز» الأمريكية عن ابتكاره نظام تعليق السيارات «العفشة»، ويمتلك خبرة خاصة في إدارة مشروعات أنظمة التحكم المعقدة لتطوير شاسية السيارات، وهو مدير التطوير لأنظمة التعليق الإلكتروني بشركة «فورد» لصناعة السيارات في ألمانيا.

أحمد التلاوي قائد مشروع تطوير كفاءة الطاقة لمترو الأنفاق في نيويورك

والدكتور أحمد التلاوي خبير شبكات القوى الكهربائية الذكية بجامعة نيويورك، وقائد مشروع تطوير كفاءة الطاقة لمترو الأنفاق فى نيويورك، وأسس معمل بحوث شبكات القوى الكهربية الذكية بجامعة نيويورك.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أحمد أبو النصر مدير عام شركة «يارد جروب» في رومانيا.