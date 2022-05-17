هدى المراغي.. أول عميدة للهندسة بكندا تشارك في «مصر تستطيع بالصناعة»

أيام قليلة، وتنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التى تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من خبراء المصريين بالخارج، وتنتطلق هذه النسخة من المؤتمر تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن هدى المراغي، إحدى المشاركات في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لـ وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

هدى المراغي تشارك في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

- أستاذ جامعي متميز.

- مدير مركز أنظمة التصنيع الذكي.

- قائدة ثورة التصنيع المرن في كندا.

- تشغل حاليا منصب المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية (IMS) في جامعة وندسور.

- عميد للهندسة، في إنشاء مركز أبحاث وتطوير السيارات بجامعة وندسور فيات / كرايسلر كندا (ARDC).

- رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والسيارات وهندسة المواد.

- حصلت على بكالوريوس الهندسة في تصميم المنتجات والإنتاج من جامعة القاهرة.

- حازت درجتي الماجستير والدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، من جامعة «ماك ماستر» في كندا.

- حاصلة على أعلى وسام في كندا، عام 2020 لإنجازها المتميز وخدمتها للأمة.

- حصلت أيضا على وسام أونتارية في عام 2016.

- إحدى المشاركات في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.

- هي أول سيدة عميدة للهندسة في كندا، أحدثت أبحاثها حول التصنيع المرن ثورة في التكيف مع متغيرات الأسواق والمنتجات والتقنيات.

- لها أكثر من 500 منشور علمي و30 فصلا في الكتب و6 كتب محررة.

- جرى اختيارها من بين أفضل المؤلفين الأكثر تأثيرا ونشاطا في العالم، بجميع التخصصات في تصنيف جامعة ستانفورد لعام 2020.

- أسست أول مركز في كندا للبحث والتطوير لأنظمة التصنيع المرئية من جامعة «ماك ماستر».

- أثرت نصيحتها على سياسة الحكومة الفيدرالية الكندية، واستراتيجيات التدريب لتضييق فجوة المهارات بين الخريجين واحتياجات مكان العمل.