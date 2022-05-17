رئيس التحرير

محمود مسلم

هدى المراغي.. أول عميدة للهندسة بكندا تشارك في «مصر تستطيع بالصناعة»

كتب:

منة عبده
11:22 ص | الثلاثاء 17 مايو 2022
هدى المراغي مشاركة بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

هدى المراغي مشاركة بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

أيام قليلة، وتنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التى تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من خبراء المصريين بالخارج، وتنتطلق هذه النسخة من المؤتمر تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة». 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن هدى المراغي، إحدى المشاركات في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لـ وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. 

هدى المراغي تشارك في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

- أستاذ جامعي متميز.

- مدير مركز أنظمة التصنيع الذكي.

- قائدة ثورة التصنيع المرن في كندا.

- تشغل حاليا منصب المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية (IMS) في جامعة وندسور.

- عميد للهندسة، في إنشاء مركز أبحاث وتطوير السيارات بجامعة وندسور فيات / كرايسلر كندا (ARDC).

- رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والسيارات وهندسة المواد. 

- حصلت على بكالوريوس الهندسة في تصميم المنتجات والإنتاج من جامعة القاهرة.

- حازت درجتي الماجستير والدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، من جامعة «ماك ماستر» في كندا. 

- حاصلة على أعلى وسام في كندا، عام 2020 لإنجازها المتميز وخدمتها للأمة.

- حصلت أيضا على وسام أونتارية في عام 2016. 

- إحدى المشاركات في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

- هي أول سيدة عميدة للهندسة في كندا، أحدثت أبحاثها حول التصنيع المرن ثورة في التكيف مع متغيرات الأسواق والمنتجات والتقنيات. 

- لها أكثر من 500 منشور علمي و30 فصلا في الكتب و6 كتب محررة. 

- جرى اختيارها من بين أفضل المؤلفين الأكثر تأثيرا ونشاطا في العالم، بجميع التخصصات في تصنيف جامعة ستانفورد لعام 2020. 

- أسست أول مركز في كندا للبحث والتطوير لأنظمة التصنيع المرئية من جامعة «ماك ماستر».

- أثرت نصيحتها على سياسة الحكومة الفيدرالية الكندية، واستراتيجيات التدريب لتضييق فجوة المهارات بين الخريجين واحتياجات مكان العمل. 

اقرأ المزيد:

جامعة بني سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر بمشاركة وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة: مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» يأتي في توقيت بالغ الأهمية

وزيرة الهجرة تشيد بجهود بطلة مصرية في الدفاع عن حقوق متحدي الإعاقة بأمريكا

وزيرة الهجرة تشيد بجهود البطلة مارينا نخلة في الدفاع عن حقوق متحدي الإعاقة

وزيرة الهجرة لـ«الوطن»: «مصر تستطيع 6» يناقش الذكاء الاصطناعي والرقمنة

امتحان أولى ثانوي.. ماذا يحدث إذا اتجهت تيارات الهجرة الداخلية للمناطق العمرانية؟

للمصريين بالخارج.. خطوات الاستفادة من خدمات «الهجرة» أون لاين «فيديو»
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.