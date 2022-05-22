رئيس إيسترن كومباني يكشف تفاصيل زيارة الأسطورة رونالدينيو إلى مصر

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة إيسترن كومباني والرئيس الشرفي للنادي، تفاصيل زيارة أسطورة البرازيل رونالدينيو إلى مصر، لحضور مباراة الأهلي وإيسترن كومباني، المقرر لها يوم 25 مايو الجاري، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المقرر حضور رونالدينيو مباراة الأهلي وإيسترن كومباني، في ستاد «الأهلي WE السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز، لكن هناك اتجاه لتأجيل المباراة بسبب مشاركة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد وصول رونالدينيو إلى القاهرة وسر زيارته وأكد هاني أمان رئيس نادي إيسترن كومباني في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن رونالدينيو من المقرر وصوله إلى مصر يوم 24 مايو الجاري لحضور المباراة.

وعن موقف رونالدينيو حال تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني، أكد: «سيكون هناك مباراة بديلة ودية تشهد وجود عدد كبير من نجوم منتخب مصر السابقين ويشارك فيها رونالدينيو ». وأشار إلى أن زيارة رونالدينيو تأتي من أجل تنشيط السياحة في مصر، مشددًا على أن النادي لم يجد مناسبة أفضل من مباراة الفريق أمام الأهلي في الدوري من أجل استضافة رونالدينيو.

واختتم: «زيارة رونالدينيو إلى مصر ستكون سريعة ومن المقرر أن يغادر أسطورة البرازيل مصر في اليوم التالي للمباراة وهو يوم 26 مايو الجاري».

وتطرق رئيس نادي إيسترن كومباني في حديثه عن موقفه من تأجيل مباراة الأهلي، قائلا: «لا نمانع في تأجيل مباراة الأهلي ونلتزم بالقرار الذي ستعلنه رابطة الأندية سواء بالتأجيل أو لعب المباراة».

وتعلن رابطة الأندية خلال الساعات القليلة المقبلة قرارًا رسميًا بتأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني وذلك بعد موافقة الطرفين لالتزام الأهلي بخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري على استاد محمد الخامس.