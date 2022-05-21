الأهلي مع الحكم الصباحي.. 5 ركلات جزاء وخسارة و7 انتصارات

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وإنبي، إلى الحكم محمد الصباحي، والتي تقام الليلة ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر بطولة الدوري المصري على استاد المقاولون العرب.

الصباحي يملك رصيدًا جيدًا مع الفريقين، إلا أن حظ إنبي معه سيئ مقابل حظ جيد للأهلي مع صافرته وتأتي هذه المباراة الثانية له في تاريخ مواجهات الفريقين.

الصباحي يدير الأهلي وإنبي للمرة الثانية

وتعد هذه المرة الثانية التي يدير فيها محمد الصباحي مباراة الأهلي وإنبي في مسابقة الدروي بعدما نجح في إدارة المباراة التي جمعتهما في الأسبوع 13 من عمر الدوري المصري موسم 2018/2019، وفاز الأهلي بهدفي أيمن أشرف وجونيور أجايي مقابل هدف سجله محمود قاعود.

تاريخ مباريات الأهلي وإنبي مع الحكم محمد الصباحي

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