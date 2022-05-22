مدافع إنبي يكشف كواليس طرده أمام الأهلي: قلت للحكم «ياعم اقعد»

تحدث إبراهيم يحيى قائد الفريق الكروي الأول بنادي إنبي، عن سبب حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة الأهلي التي أقيمت أمس السبت، ضمن مؤجلات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2021-2022، ليكشف الحوار الذي دار مع محمد الصباحي حكم اللقاء، وأدى في النهاية لطرده.

وكتب يحيى، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «سبب الطرد إني طلبت من الحكم يشوف الفار بعد الهدف الأول، وقالي شوفته وراح مديني إنذار، بعدها بدقيقة بقوله يا كابتن إنت لحقت شوفت الفار؟ قالي ارجع بدل ما أطردك، قولتله كلمني بأسلوب كويس، قالي هكتب فيك تقرير، قولتله يا عم اقعد، راح طردني».

وأضاف: « بقوله بتطردني ليه؟ بيقولي متقوليش ياعم، وأرجو إن محدش يتطاول ويشتم الحكم أو يتعصب في حوار الكورة، لأن في الآخر دي لعبة، ياريت تعصبنا يكون في نصرة الدين وتوحيد المسلمين على كلمة الحق، كل واحد يحافظ على لسانه وكلامه لأنه سيحاسب على كل كلمة، جزاكم الله خير».

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