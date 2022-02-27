9 طرق لتخفيض قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء.. «اضبط درجة حرارة الثلاجة»

يتساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية القديمة أو مسبوقة الدفع التي يتم شحنها عن طريق الكارت، عن الطرق والآليات التي يتم تطبيقها لخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية وترشيد الاستهلاك.

كيف تتعامل مع الأجهزة المنزلية لتقليل قيمة استهلاك الفاتورة؟

وقدمت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من النصائح التي يجب أن يتبعها المشتركون لحماية الأجهزة الكهربائية المنزلية لتقليل قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية، وهي كالتالي:

- عدم شراء أجهزة كهربائية مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات

- صيانة دورية للمنزل على أن تكون علي يد فني متخصص

- لكل جهاز صلاحية وعمر استهلاكي، لذلك دوّن تاريخ كل جهاز فني في مفكرة

خطوات تخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية للكهرباء

- فصل الأجهزة الكهربائية حال عدم استخدامها، خاصةً جهاز تبريد المياه «الكولر» أو جهاز سخان المياه الكهربائي.

- إصلاح الأسلاك الكهربائية التالفة فور تلفها، وعدم استخدام الأجهزة المتضررة.

- استخدام مصابيح موفّرة للطاقة، كبديل عن المصابيح التقليدية، فالمصابيح التي تعمل بتقنية «LED» تُعدّ الأوفر بين الأنواع المختلفة.

- ضبط درجة حرارة الثلاجة على درجة مناسبة، فإذا تم ضبطها على درجة حرارة أبرد سيكون استهلاكها للطاقة أعلى.

- يمكن تقليل الكثير من المشاكل الكهربائية والأعطال إذا تم استخدام منتجات ذات جودة عالية، فلا تتردد بشراء منتجات ذات جودة أعلى ولو كانت ذات كلفة أعلى.

- بحال قمتَ بعمل توصيلات كهربائية بين الأسلاك، فقُم بتوصيلها بإحكام، عدم توصيلها بإحكام قد يسبب تماسا وتسريب كهربائيا.