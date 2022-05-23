اليوم.. عروض مهرجان الطبول 2022 في 5 أماكن

تستمر عروض الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية برئاسة المخرج انتصار عبد الفتاح إلى يوم 28 مايو الجاري، وبمشاركة ما يزيد على 40 فرقة من الدول المشاركة، كما تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان، وتقدم العروض بالأماكن الأثرية بالقاهرة، مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، مسرح سور القاهرة الشمالي شارع المعز، ساحة مركز الهناجر بالأوبرا، وقبة الغوري قصر الأمير طاز، إضافة إلى مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»، وفي التقرير التالي عروض الفرق المشاركة في مهرجان الدولي للطبول 2022 اليوم الإثنين، كالتالي:

مهرجان الطبول 2022

القلعة مسرح بئر يوسف

فرق المكسيك، الطبول النوبية، فرقة حسب الله، فرقة مشوار، وفرقة رضا للفنون الشعبية (مصر)

شارع المعز - مسرح السور الشمالي بجوار باب النصر

فرق من الهند، وبنجلاديش، وفرقة أورباب من جنوب السودان فضلا عن فرقة جامعة عين شمس من مصر.

ساحة الهناجر

فرق من الكونغو الديمقراطية، وتونس فلسطين، إضافة إلى عروض فرقتي بيب باند وجامعة بورسعيد من مصر.

قصر الأمير طاز

فرق من اليمن والسودان، بالإضافة إلى فرقة مديرية شباب الجيزة.

قبة الغوري

عروض فرق من الأردن وأندونيسيا، وفرقة نياكوازان من جنوب السودان، وفرقة مديرية شباب القاهرة من مصر.

تبدأ جميع العروض الساعة الثامنة والنصف في مختلف الأماكن.

تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام» انطلقت فعاليات الدورة الحالية من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، بقيادة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، يوم السبت الماضي بمسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين وشارك في الافتتاح بمشاركة جميع الفرق.

يقام مهرجان الطبول 2022 تحت رعاية وزارة الثقافة بمشاركة قطاعاتها المختلفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة، والبنك الأهلى وبنك مصر ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.