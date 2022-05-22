أول تعليق من مصطفى كامل بعد خروجه من المستشفى: حسيت إنها النهاية

حرص الفنان مصطفى كامل على طمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل بسببها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وشارك الفنان مصطفى كامل جمهوره بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك قال فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم والله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد كل الحمد ولك الشكر كل الشكر أنت الشافي والمنجي ولك الأمر يا ربي من قبل ومن بعد، أشكرك يا ربي عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك حفظتني وشملتني بعزتك وقدرتك وشفائك».

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالته الصحية

وتابع مصطفى كامل: «شعرت أنها النهاية حقًا في لحظة عينان لا ترى يدان ترتعشان على تارة القيادة قبضة بالصدر عقل غير موجود، أقسم بالله لسان لم ينطق إلا بكلمتين لزوجتي الحقوني أنا بموت دلوقتي على كوبري أكتوبر وعايزكم تلحقوني أموت في بيتي ونطقت الشهادتين طوال عشر دقائق فوق كوبري أكتوبر واستسلمت لقضاء الله الذي أعادني بقدرته للحياة».

مصطفى كامل يشكر أهله

وكشف كامل عن أنه بعد ذلك وصل نجله فتحي إليه وتم نقله إلى المستشفى، وتشخيص حالته الصحية بأنه مصاب بتوترعصبي شديد وإلتهاب الجهاز العصبي، قائلًا: «أشكرك يا ربي على ما أنعمت به عليّ من زوجة صالحة وذرية صالحة وأهل صالحين، وأخي وابني محمد كامل، اللهم احفظهم لي ما حييت واحفظهم بعد مماتي، أشكرك يا ربي على ما أنعمت به عليّ من زملاء عمر ورفقاء درب أعطوني من الحب والوفاء ما جعلني أفخر أمام أبنائي بقيمة الحب والاحترام التي غرستها مع زملائي على مدى 32 عاما، اتصالات على مدار 24 ساعة».

وحرص الفنان مصطفى كامل في نهاية المنشور على توجيه الشكر لكل شخص سأل عنه، وكان حريصًا على الوقوف بجانبه.