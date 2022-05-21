حسن دنيا يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل: يحتاج راحة تامة 

تصدر الفنان مصطفى كامل، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لأزمة صحية وهو يقود سيارته في الطريق، ما اضطره للاتصال هاتفيًا بنجله ليخبره بسوء حالته، وحضر سريعًا ونقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وانتشرت صورة للفنان مصطفى كامل خلال استلقائه على أحد الأسرّة بالمستشفى، الأمر الذي دعا بعض أصدقائه لإعلان تفاصيل ما حدث عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، وتأكيدهم أن الفنان وهو يقود سيارته شعر ببعض الآلام في صدره، واستدعى نجله فتحي لنقله إلى المستشفى.

وقال الملحن حسن دنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصطفى كامل حاليًا داخل منزله يتلقى العلاج خصوصًا وأنه يحتاج للراحة التامة بعيدًا عن التوتر والإجهاد الذي كان يشعر به الفترة الماضية بسبب انشغاله في تحضير عدد من أغنياته الجديدة.

مصطفى كامل عن أزمته الصحية: «كأنك شيلت الفيشة»

وقال حسن دنيا، إنه اتصل هاتفيًا بالفنان مصطفى كامل ليطمئن عليه، ليكشف له تفاصيل أزمته الصحية قائلا: «كنت حاسس أنك شيلت الفيشة يا حسن، مكنتش قادر أعمل حاجة»، مشيرًا إلى أنه أجرى جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة للاطمئنان على حالته.

وكان مصطفى كامل، يقود سيارته وشعر ببعض التعب الشديد، ولم يستكمل القيادة خوفًا من انقلاب السيارة وحدوث أي مكروه، واتصل بنجله الذي حضر إليه وذهب به إلى المستشفى، وكان يعاني من الإجهاد والتوتر وعدم القدرة على الكلام.

مصطفى كامل يغادر المستشفى

وغادر مصطفى كامل المستشفى لاستكمال علاجه داخل المنزل مع تحذيرات طبية من التدخين والانفعال والإجهاد حتى تستقر حالته، ويكون قادرًا على استئناف نشاطه وتسجيل أغنياته الجديدة.