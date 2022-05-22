تفاصيل حفل زفاف المطربة بوسي قبل إطلاقه بساعات

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل زفاف الفنان بوسي، على زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، صاحب أكبر سلسلة محلات تصفيف الشعر«كوافير»، بعد قصة حب جمعت بين الثنائي بدأت منذ فترة.

تفاصيل حفل زفاف المطربة بوسي

قال مصدر مقرب من الفنانة بوسي لـ«الوطن»، إن الفنانة حاليًا بداخل أحد الفنادق بالقاهرة، تستعد لحفل زفافها الذي سينطلق بعد ساعات، وستخضع لـ«فوتوسيشن» مع زوجها رفقة عائلتهما، وحرصت أن لا تفصح عن ميعاد حفل الزفاف، حتى لا تضطر أن تستقبل أشخاصًا غير مرغوب وجودها في الحفل.

وأكد المصدر أن والدها لم يحضر حفل الزفاف، ولم تخبره بوسي عن الحفل، وتفاجأ بالخبر مثل أي شخص.

احتفال بوسي بحفل زفافها على أشهر مصففي الشعر هشام ربيع

تحتفل المطربة بوسى مساء اليوم، بزفافها على أشهر مصففي الشعر هشام ربيع، رائد تقديم أحدث صيحات الموضة، بحضور كوكبة من النجوم والأصدقاء في أحد فنادق القاهرة الكبرى على النيل، وننشر أول صورة جمعتهما سويًا قبل ساعات من زفافهما.

ويحرص عدد من المطربين والملحنين والفنانين ومصففي الشعر، على حضور حفل الزفاف ومشاركة العروسين فرحتهما، واختار هشام ربيع والمطربة بوسي أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو، سيظل يومًا مميزًا في حياتهما.

آخر أعمال المطربة بوسي

جدير بالذكر أن بوسى قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية «أبيع الدنيا»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع اليوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.