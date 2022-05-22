غادة إبراهيم عن خلافها مع بوسي شلبي: «بلعت كتير عشان محمود عبد العزيز»

تحدثت الفنانة غادة إبراهيم، عن تفاصيل واقعة الصدام مع الإعلامية بوسي شلبي في جنازة الفنان الراحل سمير صبري، أمس، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تفتعل فيها مشاكل معها وتتنمر عليها، على حد تعبيرها، وروت واقعة سابقة حدثت بينهما في إحدى الدورات السابقة لمهرجان كان السينمائي.

وقالت غادة إبراهيم، إن الواقعة تعود إلى عام 2011، وذلك في بث مباشر لـ «الوطن»، «كنا نحضر عرض فيلم مفتوح على البحر، وبعد عرض الفيلم بدأنا نتحرك إلى أحد المقاهي التي يتجمع عليها الفنانون المصريون، وكنت برفقة المخرج سامح عبد العزيز ووقتها طلب مني الجلوس على إحدى الطاولات في انتظاره، لتأتي بوسي شلبي وتقول إن ليس من المسموح لي الجلوس هنا لأن المكان محجوز، وبالفعل قمت وغادرت المكان».

غادة إبراهيم: محمود عبد العزيز كان يشعر بالضيق من تصرفات بوسي شلبي

وتابعت: «شاهدني الفنان الراحل محمود عبد العزيز وأنا أغادر المكان، جذبني من يدي طلب مني الجلوس برفقتهم ولكني اعتذرت» وأضافت: «بلعت حاجات كتير عشان محمود عبد العزيز لأنه كان رجل محترم، وهو طول الوقت كان يشعر بالضيق من تصرفاتها».

غادة إبراهيم تروي تفاصيل الواقعة بينها وبين بوسي شلبي في عزاء سمير صبري

وعن تفاصيل الواقعة الأخيرة، التي حدثت أمس في جنازة الفنان سمير صبري، عندما منعتها بوسي شلبي من ركوب الحافلة المتجهة إلى الإسكندرية، قالت غادة إبراهيم إنها لم تكن ترغب في ركوب الحافلة المخصصة لنقل الفنانين لحضور مراسم دفن جثمان الفنان الراحل سمير صبري، ولكن جاء أحد الأشخاص وسألها إذا كانت ستركب الحافلة برفتهم، وقتها وجدت بوسي شلبي خلفي، تقول: «فنانين معينين بس اللي هيركبوا الباص.. ومفيش مكان».

وأكدت «غادة» أن هناك 6 أشخاص شهود على تلك الواقعة، وأنها فضلت عدم الرد لأنها لم ترغب في خلق مشاكل.