الاحتفال بذكرى تحويل مجرى النيل في «الثقافي الروسي» بحضور حكيم عبدالناصر

تحتفل جمعية بناة السد العالي برئاسة المهندس صبري العشماوي، بالذكرى الـ58 على تحويل مجرى نهر النيل، في السابعة مساء الثلاثاء 24 مايو الجاري بالمركز الثقافي الروسي، بحضور المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، ومراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية - الاتحاد العربي لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية، وعدد من المهندسين والفنيين المصريين من بناة السد العالي.

تتضمن الاحتفالية، عرض فيلم تسجيلي عن ملحمة بناء السد العالي للمخرج صلاح التهامى بفيلم «4 أيام مجيدة»، كما يتضمن البرنامج عرضًا فنيًا لكورال البيت الروسي تحت إشراف «لويزا بليدجيانتس»، ويشارك الفنان المطرب محمد عزت بأغنيات من ألحانه عن هذه الملحمة الوطنية.

ذكرى تحويل مجرى نهر النيل

وتحتفل مصر في شهر مايو كل عام، بذكرى تحويل مجرى نهر النيل، الذي جرى في 14 من شهر مايو لسنة 1964، بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ونيكيتا خروشوف رئيس الاتحاد السوفيتي.

وبدأت عمليات تخزين المياه خلف السد العالي، لحماية مصر من الفيضانات، وتوفير مليارات الأمتار من المياه المهدرة عند المصب في البحر المتوسط.

أهمية السد العالي

وحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات: يعتبر السد العالي أعظم وأكبر مشروع هندسي في القرن العشرين، من الناحية المعمارية والهندسية، متفوقًا في ذلك على مشاريع عالمية عملاقة أخرى، أقيم السد العالي لحماية مصر من الفيضانات العالية التي كانت تفيض على البلاد وتغرق مساحات واسعة فيها، والحفاظ على المياه التي تضيع هدرًا في البحر المتوسط.

أنشئ السد العالي في عهد جمال عبد الناصر، وأسهم السوفييت في بنائه، وساعد السد كثيرًا في التحكم على تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل، يستخدم لتوليد الكهرباء في مصر، بدأ بناء السد في عام 1960، وافتتح السد رسميًا في عام 1971.