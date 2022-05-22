عاجل .. إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي بكفالة 10 آلاف جنيه

قالت مصادر أمنية أنَّه تمّ إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي المتهم في حادث تصادم بـ4 شباب بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

بداية الواقعة.. بلاغ ضد هريدي

بداية الواقعة تعود إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة يفيد بإصابة أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتمّ ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتبين من خلال التقرير الطبي إصابة كلًا من عبدالله محمد بكسر في الجمجمة، وعبدالله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة «القطانية»، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وتمّ إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة، وتمّ التحقيق معه في النيابة.

النيابة تستمع لأقوال المصابين

واستمعت النيابة لأقوال المصابين في الحادث، الذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي تفاجأوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف، حينما كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.