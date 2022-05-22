تفشي جدري القرود في أمريكا وتقارير طبية تثير القلق

يتتبع المسؤولون في المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية عن كثب المجموعات الحديثة لعدوى جدري القرود حول العالم، والحالات المحتملة في الولايات المتحدة، وذلك بعد رصد إصابات.

مخاوف من تفشي جدري القرود في أمريكا

وحول التفاصيل والمخاوف من تفشي جدري القرود في أمريكا، فإن الأشخاص الذين يعتقد إصابتهم بالعدوى قد جلسوا بالقرب من مسافر مصاب ظهرت عليه الأعراض أثناء رحلة من نيجيريا إلى المملكة المتحدة في أوائل مايو الجاري، ويحقق مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في حالة إصابة بفيروس جدري القرود تأكدت إصابة رجل في ماساتشوستس سافر مؤخرًا إلى كندا.

تقارير طبية تثير القلق

وقالت مفوضة الصحة بولاية نيويورك الدكتورة ماري باسيت، في بيان يوم الجمعة الماضي، إن الخطر الحالي على الجمهور منخفض، لافتة إلى أنّ التقارير عن الحالات المشتبه بإصابتها بجدري القرود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى مثيرة للقلق.

وتابعت: «بينما تنتظر حالة محتملة في ولاية نيويورك الاختبار التأكيدي من قبل شركائنا المحليين والفيدراليين»، موضحة أن الإدارة نبهت مقدمي الرعاية الصحية في ولاية نيويورك حتى يتمكنوا من التفكير لهذا التشخيص غير العادي إذا ظهرت على مرضاهم أعراض».

وفي الوقت ذاته، حددت الإصابات الأخيرة بجدري القرود في عدة مناطق أخرى حول العالم، إذ لا ينتشر الفيروس عادة، بما في ذلك كندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأيرلندا الشمالية وإسبانيا، على حد قولها.

وتابعت: «لدينا مستوى من القلق العلمي بشأن ما نراه لأن هذا وضع غير عادي للغاية، عادةً ما يجرى الإبلاغ عن جدري القرود فقط في غرب أفريقيا أو وسط أفريقيا، ولا نراه في الولايات المتحدة أو في أوروبا».

بينما قالت جينيفر ماكويستون، نائبة مدير قسم مسببات الأمراض وعلم الأمراض في المركز الوطني للأمراض المعدية الناشئة والحيوانية لـ CDC، إن عدد الحالات التي يجرى الإبلاغ عنها، بالتأكيد خارج المستوى الطبيعي لما نراه.