«الصحة العالمية» تقيم انتشار جدري القرود في أول اجتماع حضوري منذ ظهور كورونا

عقدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أول اجتماع حضوري لها منذ بداية جائحة كورونا قبل نحو عامين، لمناقشة المخاطر والمخاوف المتزايدة من انتشار وتفشي عدوى مرض جدري القرود في 12 دولة حول العالم.

تقييم انتشار جدري القرود

ويهدف اجتماع منظمة الصحة العالمية، بشكل أساسي، لتقييم انتشار جدري القرود في عدة دول بالعالم، وذلك وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

آلية مواجهة الأوبئة الجديدة حول العالم

من جهته، قال وزير الصحة السويسري، إنّ بلاده تدعم إنشاء آلية جديدة لمواجهة الأوبئة الجديدة في العالم، وبحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فبعد استئصال الجدري عام 1980، توقف التطعيم ضد الجدري، ونتيجة لذلك لم يعد نحو 70% من سكان العالم محميين ضد الجدري، ما يعني أيضًا أنّهم لم يعودوا محميين ضد الفيروسات الأخرى في العائلة ذاتها مثل جدري القرود.

وأشار العلماء، إلى تفشي مرض جدري القرود في العام 2003، وعامي 2018 و2019، كدليل على عودة ظهور جدري القردة.