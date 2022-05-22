غادة إبراهيم ترد على إلهام شاهين: «أنا ميشرفنيش أعرفك»

فتحت الفنانة غادة إبراهيم النار على الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، بعد الواقعة التي شهدتها جنازة الفنان سمير صبري، إذ منعتها الأخيرة من ركوب الحافلة المتجهة لمحافظة الإسكندرية، للمشاركة في مراسم دفن الفنان الراحل، قائلة: «أنا تغاضيت عن كثير من المواقف، لكن من اليوم لن أقبل الإهانة، حتى لو كلفني حياتي».

وردت غادة إبراهيم، على تصريحات الفنانة إلهام شاهين، التي قالت فيها إنها لم تكن طرفًا في تلك الواقعة، وإنها لا تعرف من هي غادة إبراهيم، لترد الأخيرة في بث مباشر لـ«الوطن»: «أنا ميشرفنيش أعرفك»، قائلة إنها دخلت في حالة من الانهيار بسبب تصرف الإعلامية بوسي شلبي معها.

غادة إبراهيم: «اتعرضت لمواقف كتير في حياتي»

تابعت: «أنا إسكندرانية وأصولي مغربية، يعنى دمي حامي ولا أقبل الإهانة من أي شخص في الدنيا، العين بالعين والسن بالسن، واللي تعرضت له مفيش أصعب منه، ومستعدة أتعرض له تاني».

غادة إبراهيم تكشف تفاصيل واقعة منعها من ركوب الحافلة

قالت الفنانة غادة إبراهيم إن بوسي شلبي لم تمنعها من ركوب الحافلة لأنها لم تكن تخطط لركوبها من الأساس، لكن ما أغضبها الجملة التي رددتها الإعلامية: «فنانين معينين بس اللي هيركبوا الباص.. ومفيش مكان»، عندما اقترح أحد الأشخاص على غادة أن ترافقهم في الحافلة.

وتابعت الفنانة: «الموقف ليس وليد اليوم، مر عليّ شريط طويل من الذكريات، مليء بتلك المواقف المشابهة، وهو ما أدى إلى انهياري، خاصة أنني فضلت الصمت ولم أرد عليها».