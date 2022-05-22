إلهام شاهين عن خناقة جنازة سمير صبري: مكنتش موجودة وفي ناس بتحب تأفور

علقت الفنانة إلهام شاهين على حقيقة نشوب مشاجرة مع الفنانة غادة إبراهيم، وذلك خلال جنازة الفنان القدير سمير صبري، الذي وافته المنية الجمعة الماضية.

سمير صبري أجدع وأجمل القلوب

وقالت إلهام شاهين، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية، إن سمير صبري فنان جميل فنيا وإنسانيا، وليس مع الفنانين فقط لكن مع عائلات الفنانين أيضا، «سمير صبري من أجدع وأجمل القلوب في الكون كلها، الله يرحمه».

وعن نشوب مشاجرة في جنازة الفنان سمير صبري كانت أحد أطرافها، علقت: «مشوفتهاش، ومعرفش، ومكنتش موجودة، أنا خرجت من الجامع ومشينا، كنت جاية مع ليلى علوي في عربيتها، ركبنا العربية بتاعت ليلى ومشينا».

أي حد عاوز يلفت النظر يحط اسمي في جملة مفيدة

وتابعت: «ولا شوفت باص ولا حاجة، أنا معرفش إن فيه باص، غير كدة معرفش، فيه ناس بتحب تكبر وتأفور وياخدوا من بعض، أنا مكنتش موجودة ومشيت».

وواصلت: «أي حد عاوز يلفت النظر له دلوقتي يحط اسم إلهام شاهين في جملة مفيدة، لأن الناس بتحب تسمع وتشوف».