غادة إبراهيم عن إحالتها للتحقيق: «هل فيه قانون بيمنع الحسبنة؟»

علقت الفنانة غادة إبراهيم على قرار وقفها من نقابة المهن التمثيلية وتحويلها للتحقيق، على خلفية واقعة انفعالها في جنازة الفنان سمير صبري بسبب رفض الإعلامية بوسي شلبي تواجدها في الحافلة المتجهة لمحافظة الإسكندرية لحضور مراسم دفن الفنان الراحل، قائلة إنها تلقت مكالمة هاتفية من الفنان أشرف طلبة عضو مجلس النقابة، يبلغها بموعد التحقيق معها يوم الاثنين.

وقالت الفنانة غادة إبراهيم في بث مباشر لصحيفة «الوطن»، إنها لا تفهم سبب تحويلها للتحقيق من قبل النقابة، حيث إنها لم ترتكب أي مخالفة في حق أي من الفنانات العضوات أو المنتسبات للنقابة، قائلة: «أنا حسبنت على إلهام بنت سعاد، هل في عضوة أو منتسبة بالنقابة اسمها إلهام بنت سعاد، هل فيه قانون يمنع ده».

غادة إبراهيم: حضور عزاء سمير صبري أهم من تحقيق النقابة

وعن تعارض موعد التحقيق مع موعد إقامة عزاء الفنان الراحل سمير صبري، المقرر له غدًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قالت: «طبعًا عزاء سمير صبري أهم بالنسبة لي، لأن كان له فضل عليا ووقف جنبي في حياتي كتير».

غادة إبراهيم تكشف تفاصيل الواقعة

وقالت الفنانة غادة إبراهيم، إن الفنان أشرف طلبة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية سألها عن تفاصيل الواقعة، فأجابت: «الأمر لم يكن شجارًا على الإطلاق وأنا لم أرد الإهانة وفضلت الصمت، وهو ما جعلني في حالة انهيار، انفجاري لم يأت بعد موقف واحد بل مر أمامي شريط ذكريات طويل مليئ بالمواقف المشابهة».

وأوضحت «غادة»، أنها كانت تتواجد برفقة 6 أشخاص شاهدين على الواقعة عندما مرت الإعلامية بوسي شلبي بجانبها، وقالت: «فنانين معينين بس اللي هيركبوا الباص.. ومفيش مكان»، وذلك عندما تصورت أنها ستركب على متن الحافلة التي تنقل الفنانين إلى محافظة الإسكندرية لحضور مراسم دفن الفنان الراحل سمير صبري.