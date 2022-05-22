ضحية حادث مصطفى هريدي: «عربيتنا زحفت 50 متر من قوة الارتطام» (فيديو) 

كشف باسم أحد المصابين فى حادث الشيخ زايد، كواليس اصطدام سيارة الفنان مصطفى هريدي بسيارة الضحايا الأربعة، قائلا: «كنا راجعين عادى، تفاجئنا بعربية بتخبط فينا، الأبواب من شدة الخبطة مش عايزة تفتح، الناس اتجمعت علينا، وفتحوا الأبواب بعد ربع ساعة، وصاحبي بلال كان مغمى عليه ومش عايز يفوق، رحنا المستشفى، طلع عبدالله محمد عنده شرخ فى الجمجمة، وبلال ماهر عنده شرخ في الحوض، وعبدالله سيد عنده كسر في فقرات بالعمود الفقري، وأنا أصبت فى ذراعي اليمنى».

أضاف باسم درويش لـ«الوطن»، «كنا راجعين من مول العرب، احتفلنا بعيد ميلاد صاحبنا عبدالله سيد، وفي لحظة اصطدمت بينا سيارة بقوة كبيرة (سيارة مصطفى هريدي)، لدرجة أن عربيتنا اتنقلت من مكانها مسافة حوالى 50 مترًا من قوة الارتطام، وبسرعة الناس اتجمعت، وكسروا أبواب العربية لأننا مكوناش عارفين نخرج، وبلال زميلي أغمى عليه، ونقلونا المستشفى وعملوا الإسعافات لينا».

حجز الفنان مصطفى هريدي بالمستشفى

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحجز مصطفى هريدي داخل المستشفى 24 ساعة، وسط حراسة مشددة، لحين ورود التقرير الطبي الخاص بتحليل تعاطي المواد المخدرة وحالته الصحية وقت الحادث، فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

وجاء في التقرير الطبي للمصابين الأربعة، إصابة كل من عبدالله محمد بكسر في الجمجمة، وعبدالله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المصابين الأربعة في الحادث، والفنان مصطفى هريدي.

إصابات متفرقة لضحايا الحدث

قال المصابون الأربعة، أمام جهات التحقيق، إنهم فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف، حينما كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

وقال الفنان مصطفى هريدي أمام جهات التحقيق، إنه فوجئ بسيارة الضحايا أمامه، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.