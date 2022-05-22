أحمد سعد: اتكسفت من جمهوري في السعودية لهذا السبب

تألق المطرب أحمد سعد، خلال حفله في السعودية، ورفع حفله شعار كامل العدد، بحضور عدد هائل من جمهوره، الذي تفاعل معه بشكل كبير طوال الحفل.

أحمد سعد: الجمهور حافظ الأغاني بتاعتي أكتر مني

وأعرب المطرب أحمد سعد في بيان له، عن سعادته الشديدة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بجمهوره الذي كان يحفظ الأغنى أكثر منه مردفًا: «الجمهور كان حافظ الأغاني أكتر مني أنا شخصيًا في حتة في أغنيه نهاية عادية، كنت أنا بغنيها غلط وهما كانو بيغنوها صح، انكسفت وسبتهم يغنوها هما».

أحمد سعد يُرزق بمولودة جديدة ويطلق عليها اسم عليا

كان أحمد سعد، رزق مؤخرًا بمولودة أطلق عليها اسم «عليا»، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني، ونشر أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، مقطع فيديو وهو يؤذن في أذني ابنته، وعلق على الفيديو قائلًا: «الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد.. اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار».

وجمعت قصة حب بين النجم أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيونى في شهر يوليو في عام 2020، واحتفل الثنائي بعقد قرانهما في شهر أغسطس من العام الماضي، واقتصر الحضور على الأسرة فقط، وعدد من الأصدقاء والمقربين.

يذكر أن أحمد سعد قرر أن يطرح ألبومه الغنائي الجديد على هيئة أغانٍ منفردة كل فترة مصورة بشكل كامل، حيث قرر أن يكون كل شهر أغنية جديدة يطرحها على منصة اليوتيوب على أن يطرح في نهاية موسم الصيف الألبوم كاملًا.

كما قدم مؤخرًا إحدى حفلات موسم عيد الفطر بالحديقة الصينية بالقاهرة مع بهاء سلطان ورامي جمال في حضور جماهيري كبير، وظهر الفنان أحمد سعد، بملابس ممزقة خلال حفله بالحديقة الصينية بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، مما أثار ضجة كبيرة وتصدر التريند وقتها.