انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالعمرانية  

طلبت جهات التحقيق بالجيزة تحريات المباحث حول حريق اندلع داخل شقة سكنية كائنة بشارع إبراهيم بدوي بدائرة قسم العمرانية، كما انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق من موقعه، وطلبت تقريرها بشأن أسباب الحريق وملابساته.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال صاحب العقار جراء اشتعال الحريق، ونوهت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية حيال وقوع الحادث.

تفاصيل البلاغ

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بشارع إبراهيم بدوي المتفرع من شارع صبحي المحامي بمنطقة العمرانية، وانتقلت قوة من رجال الشرطة على الفور إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارت الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين.

ودفعت وحدة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق على الفور عقب تلقيها بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، تمكنا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث تمهيدا لتفريغها، والوقوف على أسباب الحادث.

السيطرة على حريق شقة سكنية بأكتوبر

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالحي السادس دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالحي السادس في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أكتوبر إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمال وجود ضحايا أو مصابين، وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار الحريق إلى العقارات المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

كما دفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء فور تلقيها بلاغا من غرفة النجدة إلى مكان الحادث، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، وبينت المعاينة عدم وجود خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات التي كلفت المباحث بتكثيف جهودها، وعمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه، وتتابع النيابة العامة سير التحقيقات في الواقعة.