أخبار جدري القرود.. 15 دولة سجلت إصابات و«الصحة العالمية» تتوقع انتشاره بالصيف

يتابع العالم آخر أخبار جدري القرود بعد انتشار الفيروس في عدد من دول العالم، وأصبحت إسرائيل وسويسرا هما أحدث دولتين تؤكدان حالات إصابة بفيروس جدري القرود، ما يرفع إجمالي عدد الدول التي أبلغت عن تفشي المرض إلى 15 دولة.

وأعلنت سويسرا وإسرائيل أنهما تعرفتا على شخص مصاب سافر مؤخرًا، لكن إسرائيل قالت إنها تحقق في حالات أخرى مشتبه بها وفقًا لشبكة بي بي سي، كما أعلنت النمسا قبل قليل عن تسجيل أول إصابة بالفيروس.

وعن آخر أخبار جدري القرود أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 93 إصابة مؤكدة بالفيروس، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من 28 حالة في 12 دولة وفقًا لقناة «روسيا اليوم».

«الصحة العالمية» تتحقق من 28 حالة في 12 دولة

وتوقعت المنظمة، في بيان، انتشار المرض مع قرب فصل الصيف وتوسع جهود المتابعة.

وجرى تأكيد أكثر من 80 حالة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا أمس.

وينتشر جدرى القرود في المناطق النائية من وسط وغرب إفريقيا، لكن جدري القرود لا يميل إلى الانتشار بسهولة بين الناس ويقال إن الخطر على عامة الناس منخفض.

وعادة ما يكون المرض خفيفًا ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

وعندما سئل الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفشي المرض عندما أنهى زيارة لكوريا الجنوبية، قال إنه إذا انتشر الفيروس على نطاق أوسع فسيكون ذلك «تبعيًا»، مضيفًا أنه «شيء يجب أن يشعر به الجميع».

وقال إن الولايات المتحدة «تعمل جاهدة» على استجابتها وما هي اللقاحات التي قد تستخدمها.

20 حالة إصابة فى المملكة المتحدة

بعد التعرف على تفشي المرض لأول مرة في المملكة المتحدة، بدأ اكتشاف الفيروس في جميع أنحاء أوروبا - حيث أكدت وكالات الصحة العامة في إسبانيا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا والسويد جميع الحالات.

وحددت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة 20 حالة حتى الآن، وقالت كبيرة مستشاريها الطبيين الدكتورة سوزان هوبكنز لبرنامج صنداي مورنينج في بي بي سي: «نكتشف المزيد من الحالات على أساس يومي».

وقالت إن الفيروس ينتشر الآن في المجتمع - مع اكتشاف حالات ليس لها اتصال بأي شخص زار غرب إفريقيا، حيث يتوطن المرض.

الدول تخزن لقاحات الجدري

لكن الدكتور هوبكنز قال إن الخطر على عامة السكان لا يزال «منخفضًا للغاية»، حيث توجد معظم الحالات حتى الآن في بعض المناطق الحضرية وبين الرجال المثليين وثنائيي الجنس.

وعلى الرغم من عدم وجود لقاح محدد لجدري القردة، قالت العديد من الدول إنها تخزن لقاحات الجدري، والتي تعد فعالة بنسبة 85% في الوقاية من العدوى لأن الفيروسين متشابهان تمامًا.