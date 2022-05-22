تعرف على موعد عيد الأضحى 2022 في الجزائر

يبحث الكثيرون عبر «الانترنت» وتحديداً باستخدام محرك «جوجل» عن موعد عيد الأضحى 2022 في الجزائر، للاستعداد للعيد من تجهيزات مختلفة، بالإضافة لمعرفة أيام الإجازات التي تحددها الجهات الحكومية في الدولة الجزائرية، وذلك بعد معرفة موعد عيد الأضحى 2022 في الجزائر، وبحسب التقويم الهجري فإن عيد الأضحى المبارك يوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة، إلاّ أنّ اعتماد الدول على التقويم الميلادي دفع الجزائريين إلى البحث عن موعد عيد الأضحى 2022 في الجزائر.

موعد عيد الأضحى 2022 في الجزائر

يفصل بين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، نحو 70 يوماً، وتختلف عدد أيام الإجازات بين العيدين، بالإضافة إلى اختلاف موعد صلاة العيد، وبحسب تقويم السنة الميلادية فإنه من المتوقع أن يوافق موعد عيد الأضحى 2022 في الجزائر يوم السبت الموافق التاسع من شهر يوليو لعام 2022، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية، إلاّ أنّ الموعد الرسمي لا يمكن الإعلان عنه إلاّ بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة لتحديد يوم وقفة عرفات بحسب التقويم الميلادي، إذ أنّ اليوم الذي يليه يوافق أول أيا عيد الأضحى المبارك والذي يستمر لمدّة أربعة أيام.

وبحسب القانون الجزائري فإن إجازة عيد الأضحى تستمر ليومين فقط، حيث يتم منح العاملين في البلاد إجازة يومي التاسع والعاشر من يوليو، ليعود بعدها العاملون إلى مؤسساتهم، وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى فتقام في كافة المدن والبلدات الجزائرية بعد شروق الشمس.

احتفال المسلمين بعيد الأضحى وذبح الأضحية

ويحتفل المسلمون في كل أنحاء العالم بعيد الأضحى بذكرى استعداد النبي إبراهيم عليه السلام للتضحية بابنه إسماعيل، ما يعكس طاعته لأمر الله الذي فداه بكبش عظيم، ويحيي المسلمون تلك الذكرى ضمن طقوس الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من خلال التضحية بأغنام أو ماعز أو ماشية أخرى لإحياء ذكرى هذا الحدث المقدس.