5 طرق تحقق منها أرباح خيالية «أونلاين» وأنت في البيت

خلال السنوات الأخيرة، وفرت التكنولوجيا بعض الطرق التي يمكن الكسب منها، والحصول على راتب من خلال العمل عن بعد، إن نتاج للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، الذي تسعي الدولة إلى تطبيقه، بالعديد من المؤسسات والشركات، أصبحت تلجأ عددا منها إلى التوظيف والتعاقد من العمالة بشكل مباشر.

العمل بنظام الأونلاين

قال حمادة سعد، رائد أعمال، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العمل الأونلاين، له العديد من الفوائد لكل الأطراف، إذ يوفر الوقت والجهد والتنقل من وإلى مكان العمل، مع توفير سرعة مناسبة، يتم بها تحقيق المهام المطلوبة، وأنه لا توجد حدود لمكان العمل، ومن الممكن أن يقدم يعمل شاب مصري في شركة بدولة أخرى عربية أو أجنبية، وهو في منزله طالما انطبقت عليه شروط الالتحاق بتلك الوظيفة.

منصات التوظيف

أضاف أن هناك العديد من قنوات التوظيف، التي يمكن من خلالها التقدم للحصول على فرصة عمل أونلاين، كـ«منصات التوظيف»، لافتا إلى أن هناك العديد من مواقع التوظيف المختلفة التي تمكن الخريجين والباحثين للعمل عن بعد، وضع سيرتهم الذاتية، حيث تختار تلك المنصات الشركات والمؤسسات من خلالها لإنجاز عمل أو مهمة معينة.

عرض مهاراتي

أشار حمادة سعد، إلى أن عددا من المنصات الخاصة بالتوظيف، تتخصص حاليا في عرض ما تتطلبه الوظيفة أو المهمة المعينة، إذ يستطيع من خلالها الباحثين عن عمل أن يتقدموا لتلك الوظائف، «بتعرض الشركة أو أي شخص طلبه لأداء مهمة معينة مقابل عائد معين، وهنا يتقدم من يستطيع أداء المهمة بشكل مباشر أونلاين وبدون تعقيدات».

المنصات الأجنبية

أوضح أن بعض منصات أجنبية للتوظيف، يمكن إيجادها بالبحث عبر الإنترنت، لكن العمل عليها يتطلب اتقان اللغة الإنجليزية، وعليها العديد من فرص العمل.

التسويق بعمولة Affiliate

وهي إحدي الطرق المستحدثة لبيع المنتجات عن بعد والحصول على عمولة، عن طريق الانضمام إلى إحدي المواقع الخاصة بالبيع الاونلاين مثل أمازون مثلا، لكن تلك الطريقة تتطلب أن تمتلك قناة معروفة أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيسبوك

في الفترة الأخيرة فعل فيسبوك إمكانية التربح من الفيديوهات التي تبثها عبر صفحتك، ولكن يشترط لتفعيل الربح، أن يكون المحتوى حصري، وتحقيق مشاهدات نحو 30 ألف خلال 3 دقائق، بعدها يمكنك أن تربط حساب الفيس بوك بالحساب البنكي وسيتم تحويل الأرباح حسب عدد الزيارات.