خطر جديد يهدد مستخدمي تطبيق فيس بوك بالاختراق.. تعرف على السبب

يجب أن يكون مستخدمو GMAIL على دراية بوجود ثغرة أمنية جديدة قد تسمح باختراق حسابات فيس بوك الخاصة بهم، وتم الكشف عن هذه الثغرة من قبل الباحث يوسف صمودة الذي توجه إلى مدونته للتحذير من استخدام بيانات اعتماد Gmail لتسجيل الدخول إلى Facebook.

ربط حسابات فيس بوك بـ«Gmail» السبب

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إن صمودة قال لـ The Daily Swig إن هناك العديد من الآثار السلبية المترتبة على هذا الخطأ، فقد تمكن من اختراق حسابات مستخدمي Facebook الذين سجلوا من خلال بيانات اعتماد Gmail الخاصة بهم.

قال إنه أنجز ذلك باستخدام Google OAuth id_token / code لتسجيل الدخول إلى الموقع، وهذا ما يسمى بـ«التفويض المفتوح»، وقالت وكالة فوربس إنه معيار تستخدمه أمازون، ومايكروسوفت، وتويتر، والأسماء الكبيرة الأخرى التي تسمح للمستخدمين بربط الحسابات بمواقع الطرف الثالث باستخدام معلومات تسجيل الدخول من أحد هذه المواقع الكبرى.

وأضاف صمودة أنه مع ذلك، يمكن استخدام هذه التقنية على ما يبدو لاختراق حسابات أخرى ليس فقط على Facebook، ومع ذلك، ربما يكون الحارس التقني قد منع العديد من المستخدمين من التعرض للاختراق.

وكشف صمودة أنه حصل على 44 ألف دولار «مكافأة» من فيس بوك بعد أن شارك اكتشافه، موضحا أن فيس بوك رد ونفذ إجراءات ضد الاختراق المفتوح، وقد شاركت Forbes بيانًا من موفر الأمان Malwarebytes Labs بخصوص الحسابات المرتبطة من خلال تفويض مفتوح.

وقال الباحث في استخبارات البرمجيات الخبيثة بيتر أرنتز: «تم اختراع الحسابات المرتبطة لتسهيل عملية تسجيل الدخول، ويمكنك استخدام حساب واحد لتسجيل الدخول إلى تطبيقات ومواقع وخدمات أخرى، ولكن كل ما عليك القيام به للوصول إلى الحساب هو تأكيد أن الحساب خاص بك، أوضح أنه لا يوصي بذلك لأنه إذا حصل أي شخص على كلمة مرور واحدة تتحكم فيهم جميعًا، فستواجه مشكلة أكبر مما لو تم اختراق كلمة مرور موقع واحد فقط».

تحذير أمني عاجل لمليارات من مالكي الهواتف

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه Google مؤخرًا تحذيرًا أمنيًا عاجلًا لمليارات من مالكي الهواتف، ويجب على مستخدمي Android فحص هواتفهم في الوقت الحالي بحثًا عن خطر أمني كبير.